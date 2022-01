Polský tvrdák Jan Blachowicz dělal vše pro to, aby se vrátil v co nejlepší formě. A není se čemu divit. Bývalý šampion polotěžké váhy totiž v posledním duelu, ve kterém přišel o opasek, výsledkově i výkonnostně zklamal. Blachowicz tak v přípravě udělal spoustu změn, jenomže zhruba dva měsíce před samotným zápasem ohlásil zranění, které ho nakonec vyřadí se souboje se srbským zápasníkem Aleksandarem Rakićem.

„Mám pro vás špatné zprávy. Bohužel nebudu 26. března na UFC v Columbusu. Mám zranění páteře v oblasti krku, kvůli kterému nemůžu trénovat s těžkými vahami. Musím to teď napravit. Mám štěstí, protože zranění nevyžaduje operaci. Bude to spíše rehabilitační proces," zní na sociální síti polského tvrďáka.

Trénovat sice může, avšak ne plnohodnotně. Na důležitý zápas by zkrátka nebyl stoprocentně fit. „Fyzioterapeuti se postarají o to, abych byl během pár týdnů opět zcela funkční. Doufám, že se zápas s Rakičem posune a v kleci se s ním potkám v první půlce tohoto roku," dodal osmatřicetiletý rodák z polského Těšína.

Úplné zrušení zápasu se přesto nedá očekávat. Oba rivalové si zřejmě budou muset počkat na nový termín. V úvahu připadá i varianta, že by mohli v případě potřeby sloužit jako náhradníci v titulové bitvě mezi Gloverem Teixeirou a Jiřím Procházkou. Tento duel je totiž v plánu 7. května, což by Blachowiczovi umožnilo plnohodnotnou přípravu. Zároveň to znamená, že pořadatelé březnové akce budou muset sestavit jiný hlavní zápas večera. Zajímavostí přitom je, že se na turnaji představí také český zápasník David Dvořák, pro kterého se bude jednat o čtvrtý zápas v UFC.