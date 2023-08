Vytírání klece se věnuje zhruba sedm let, patří tedy ke stálicím největší česko-slovenské bojové organizace Oktagonu MMA. Za tu dobu už pochopil, že žádná speciální příprava na jednotlivé turnaje není potřeba. „Ani to v podstatě nejde, každý zápas je totiž specifický. Někdy je potřeba vytřít, někdy ne," říká Havlíček, který přitom v začátcích působil jako nenápadný muž. Mnohem větší sláva přišla později.

V kleci totiž s přehledem zvládá svou práci, ale do toho baví i různými tanečky. „Přišlo to během covidu, kdy jsme byli na turnaji v Brně. Hrála dobrá hudba, začalo se mi to líbit a do toho jsem trsal. Do klubu se chodit nemohlo, tak alespoň na Oktagonu se začalo trochu tančit. Teď to lidi baví, tak proč v tom nepokračovat," je rád.

Výkon večera?! Doorman Jan Havlíček v akci, vysloužil si uznání celé arényVideo : Oktagon TV

Fanoušci se na jeho „přílet" do klece vždycky těší, mnohdy mu to oplácejí bouřlivým skandováním a potleskem. „Jsem úplně šoku, že to tak stouplo. Už jenom, jak moje přezdívka vznikla a jak se to stalo populární. Nečekal jsem, že by se to někdo mohlo povést. Moc mě to těší," usmívá se Havlíček, který rovněž poodkryl, s čímž se musí popasovat.

„Uklízí se primárně krev. Ale často se stává, že trenéři polijí zápasníky, ze kterých teče voda. Sem tam se najde i něco z nosu," objasňuje. „Co se týče nejvíc krvavého zápasu, tak dlouhou dobu u mě vedl Gábor Boráros. Bylo to v O2 areně, kde mu Brazilec Brito rozsekl obočí kolenem. Teď to ale předčil duel Poppecka se Zawadou. Bylo to nejtěžší, rozetřeli mi to po celé kleci. Navíc jsem se ještě tehdy před turnajem zranil, bylo to ještě těžší," popisuje Havlíček, jenž kvůli zraněnému kolenu musel na několika galavečerech nuceně absentovat.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jan Havlíček (@oktagondoorman)

Pochvaly dostává nejen od fanoušků, ale také od zápasníků. „Jedna z největších byla od Gábora. Líbí se mu, že mám energii a mnohdy do toho dávám víc než samotní zápasníci. Ale i ostatní bojovníci mě chválí," těší ho. Doma to má s úklidem ale jinak. „Občas si uklidím...Ale mám na to více času než v kleci, nedá se to srovnávat. Hodně lidí mi dokonce i psalo, že by si mě najali, abych jim vytřel domácnost. To ale nedělám," pobavil se.

Jeden z nejzvučnějších aplausů sklidil během loňského prosincového turnaje v pražské O2 areně, kde musel raketově vystartovat do klece i během náhlého přerušení jednoho z duelů. „Myslím, že je nejlepší na světě v tom, co dělá," okomentoval Havlíčkovy kvality i šéf organizace Ondřej Novotný, který dokonce s trochou nadsázky uvažoval, že finanční ocenění pro výkon večera nedá, jak je ve zvyku jednomu ze zápasníků, ale právě oblíbenému doormanovi.