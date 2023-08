Skoro dvoumetrovému košickému fighterovi to pochopitelně vlilo novou krev do žil. „Nebyl to on. Nevím, jestli neměl nějaké problémy, nebo mu jen nesedl soupeř. Měl jsem ale z něj pocit, že nešel na sto procent svých možností. Já teď musím jen trénovat a uvidíme, co bude v Bratislavě. Ukázal, že je jen člověk a že může mít i slabší den. Pro mě je to určitě motor odmakat tuhle přípravu nejlépe, jak umím a pak to předvést," popisuje.