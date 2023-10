Neuvěřitelné, zářil Vémola. Splní si další zvířecí sen. Manželka to tušila

Co by to bylo za výhru, kdyby po ní nepřišla odměna. Populární MMA bojovník Karlos Vémola po víkendovém rekordním vítězství nad Slovákem Pavolem Langerem proto začal okamžitě jednat. Do svého „Vémolandu“ totiž v dohledné době přivítá nový zvířecí přírůstek do rodinné zoo. Bude jím orel bělohlavý, se kterým se během pondělního dne poprvé seznámil a po splnění mysliveckých zkoušek si ho naplno bude moci hýčkat v pražských Měchenicích, kde se blýská Vémolovo sídlo.

Sny se mají plnit. Karlos Vémola se jel podívat na svoji odměnu za vítězství nad LangeremVideo : KTV

Článek Krokodýl, žralok, klokan, želva, mýval nebo lev. Vémolova láska ke zvířatům nezná meze. Jeho honosné sídlo u Prahy přitahuje velkou pozornost fanoušků. Stejně tak každý nový miláček, kterého se „zvířecí“ Vémoland v dohledné době znovu dočká. Osmatřicetiletý bojovník si orla bělohlavého pořídí jako odměnu za titulový zápas v Bratislavě. Extravagantní věci jsou zkrátka jeho chloubou. „Život je krátký a sny se mají plnit,“ lebedil si Vémola během prvního setkání se samičkou orla bělohlavého. „Je to nádherné majestátní zvíře. Neuvěřitelné, neuvěřitelné. Učíme orla létat,“ usmíval se český Terminátor, který než bude s dravcem moci samovolně létat a věnovat se mu, musí splnit všechny potřebné zkoušky. Stěhování rychlého letce směr pražské Měchenice proto nemůže proběhnout okamžitě. Stejně tak je zapotřebí vyřešit voliéru, která u ptáka s rozměry křídel až 2,44 metru určitě nebude malých rozměrů. Budeme mít doma orla? Už jsem něco tušila před zápasem, Karlos si vymýšlením nového zvířete ventiluje stres, prozrazuje manželka LelaVideo : Sport.cz Pro milovníka zvířat se každopádně jedná o novou radost do života. „Každý mi říkal, ať si nejprve pořídím třeba sokola. Ne! Pořídím si orla a moc se na něj těším,“ svěřil se Vémola bezprostředně po sobotním triumfu. „Když vím, že můj manžel je v tomto v uvozovkách úchylák a miluje to, tak už jsem před zápasem věděla, že se v jeho hlavě něco děje. Po nocích se totiž díval na stránky se zvířaty,“ svěřila se manželka Lela. Měla tušení, že se něco chystá. „Říkala jsem mu, na co se to dívá. Zase se po nich díval…On si tímhle ventiluje svůj stres před zápasem. Vymýšlí zas nové zvíře, nový přírůstek. Je to v něm a asi se tomu nevyhnu,“ smála se čtyřiatřicetiletá slovenská modelka. Vémola tak alespoň na chvíli upustí od zápasových povinností, které ho stejně v dohledné době neminou. Olomoucký rodák bezpochyby monitoruje situaci ohledně završení trilogie proti jeho věčnému rivalovi Patriku Kinclovi, kterého po sobotním duelu vyzval. A pokud by tento střet přeci jen klapl, rázem by přišla další obrovská bitva. „Není to tak, že Patrik ten zápas musí za každou cenu vzít, v takové situaci není. Určitě to ví a nějakým způsobem si to musí vyhodnotit,“ řekl pro Sport.cz spoluzakladatel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný. MMA Vémolova velkolepá noc, hodnotí šéf Oktagonu. Porážka s Kinclem ho tlačí v hlavě