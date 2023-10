Splnil turnaj v Bratislavě očekávání?

Myslím, že určitě splnil všechna naše očekávání. Jednak to byl extrémně zábavný turnaj pro všechny. Ať už lidi měli komu fandit, nebo se na to dívali nezávisle jako na dobré zápasy. Na druhou stranu to mělo atmosféru, spoustu překvapení i ukončení v posledních vteřinách. Zkrátka si každý přišel na své. Samozřejmě vyvrcholení bylo úplně neuvěřitelné.

Co bylo pro vás to největší překvapení?

Určitě vývoj a rychlé ukončení v hlavním zápase mezi Vémolou a Langerem. Uvědomoval jsem si, že to Karlos klidně může ukončit hned v prvním kole, ale samozřejmě ne tímhle způsobem. Těch překvapení tam bylo víc, ale tohle bylo největší.

Vémola má nyní rekord organizace za nejrychlejší zápas (7 vteřin). Podařilo se mu umlčet své kritiky?

Určitě jo. Šel proti někomu, koho nelze zpochybnit jako slabého soupeře, nebo jako někoho, kdo by neměl formu. Naopak. Předvedl výkon, jaký předvedl. Dobře si to načasoval, krásně to trefil a klukovi, který vydržel pět kol s Poppeckem a porazil Xaviera, nedal šanci. Myslím si, že pro něj to nemohlo být lepší. Navíc získal první KO v životě. Byla to pro něj velkolepá noc.

Co takhle rychlá porážka může udělat s Langerem?

Ukázalo se, že jít s Karlosem zvládne málokdo. Nahoře to fouká, ale jít titulové zápasy v takovém tlaku je těžké pro každého. Vždycky říkám, že MMA je specifické oproti jiným sportům. Tady člověk jen tak druhou šanci nedostane. Není to tenis, kde se hraje každý týden, nebo něco podobného. Tady se celý život prodíráš k titulovému zápasu, a když ti to nevyjde, tak už další šanci nemusíš dostat. I proto jsou nervozita a tlak obrovské. Palo tomu podlehl, navíc to skvěle trefil Karlos. Sešly se dvě věci proti Langerovi najednou.

Trefilo to i rozhodčího Pavla Touše, který v době ukončení duelu skončil za Langerem a vyfasoval jeden úder od Karlose do hlavy.

Toušák říkal, že Karlos má rekord. Za sedm vteřin to byly dvě KO. (smích)

Co výhra může udělat s Karlosem?

Je jasné, že je to pro něj obrovská krev do žil. Obrovská vzpruha. Pro něj je to teď samozřejmě zadostiučinění. Všem ukázal, že ještě nepatří do starého železa a má to v sobě. Do toho se krásně zachoval k Langerovi, kterému dal bonus za výkon večera. Bylo to velkorysé, protože 5 tisíc eur (přibližně 122 tisíc korun) není málo peněz a jen tak by to někdo neudělal. Je vidět, že Karlos ať je, jaký chce, ve valné většině věcí má srdce na pravém místě.

Po zápase si řekl o trilogii s Patrikem Kinclem. Už jste to stačili řešit?

Ještě ne.

Byla tato výzva překvapením i pro vás?

Jak znám Karla, tak vím, že ho to v hlavě tlačí. Samozřejmě ale vím, že ta 84 (střední váha) je s přibývajícím věkem extrémně náročná. Umí se připravit i kousnout a možná by to v životě ještě jednou dal. Jestli to za to stojí, musí vyhodnotit on. Teď je to hodně i na Patrikovi. Není to tak, že ten zápas musí za každou cenu vzít, v takové situaci není. Určitě to ví a nějakým způsobem si to musí vyhodnotit. V následujících hodinách budeme spolu mluvit.

Člověk ani nestačil registrovat, co se děje. Jsem na svého muže hrdá, říká Lela VémolaVideo : Sport.cz

Je podle vás reálné, aby se ten zápas uskutečnil?

Nechci to takhle úplně hodnotit. Za organizaci reálný je, ale musíme být na to tři.

O možnost zabojovat o titulovou šanci s Patrikem Kinclem se přihlásil i Vlasto Čepo. Také on je ve hře?

Přesně tak. Vlasto v 84 dlouhodobě dokazuje, že si o titul může říct, což také udělal. Říct si o Patrika je velký krok a hodně lidí nevěřilo, že to nakonec udělá. Za normálních okolností by to dopadlo, ale teď mu do toho zkusil hodit své zlaté vidle Karlos. Myslím si, že i pro Patrika to byla noc, kdy se několikrát převalil z levého boku na pravý. Každý den se mu asi nestává, že si o něj řeknou takoví dva fighteři. (smích)

Variantami pro titulový duel jsou tedy pouze Vémola s Čepem?

V tuto chvíli určitě, ani není potřeba, aby tady bylo něco jiného. Myslím, že bychom všichni chtěli vidět jakoukoliv variantu těch zápasů.

V kleci se po zápase ukázal i Attila Végh, se kterým bude mít Vémola v příštím roce odvetu. I pro něj je to další náboj do přípravy, viďte?

Bezpochyby. Ten jejich zápas díky tomuto získal ještě víc na ceně, nemusíme si zastírat, že by to mělo být jinak. Attilovi spadla brada, nevěřil vlastním očím… Ale všichni, co známe Karlose, jsme věděli, že se opravdu připravuje a hodně věcí změnil oproti tomu, jaký byl předtím. Ukazuje, že i v 38 letech, když máte chuť se rozvíjet a k tomu zařadit nové prvky, to jde dokázat. Samozřejmě někdo může říct, že mu tady jen něco vyšlo. Ale my, co jsme insideři, tak víme, že v tréninku nějaké věci změnil. Třeba to, čemu předtím nevěřil. Za to mu musím jednoznačně dát kredit. Hrábl a bylo to vidět.

Karlos si rovněž řekl o zápas na prosincové O2 areně. Bude tomu tak?

Aktuálně to nedokážu říct, začneme se o tom bavit. Po zápase je nějaká euforie, pak ale člověk zjistí, že ho tady bolí nebo tahá, a všechno si to musí sednout. My navíc máme už nějaké svoje plány a není nutně psané, že to tak musí dopadnout. Může to tak být, ale nemusí. Jsou tu další turnaje. Máme víc než turnaj v měsíci. Není psané, že to bude za každou cenu teď a tady.

Foto: Oktagon MMA Za Vémolou přišel do klece i rival Attila Végh a společně řešili odvetu.

Původně se přitom spekulovalo, že v O2 areně na konci roku dojde k odvetě s Attilou. Proč to nakonec nedopadlo?

Naplánovali jsme si to jinak, to je celé. Kluci chtěli jít do zápasu už teď v prosinci, ale rozhodli jsme se, že v příštím roce s největší pravděpodobností uděláme fotbalový stadion. Baví nás přivést zase něco jiného. Sice jsme skončili se Štvanicí, ale ten open-air bychom i tak chtěli. Nějaký fotbalový stadion by mohl být hezký. A když už by to mělo dopadnout, tak co jiného než tihle dva.

Údajně máte ve hře více variant. Spekuluje se o pražském Edenu a bratislavském Tehelném poli. Už máte jasno?

Blížíme se k rozhodnutí. Samozřejmě by to částečně slušelo i Spartě, byť ten stadion je suverénně nejstarší a technicky nejkomplikovanější, o tom se nemusíme bavit. Zájem by měli. Nám ale jde o všechno dohromady. Vůbec to není o tom, aby se vydělalo víc peněz než v O2 areně, to vůbec ne. Může se klidně stát, že to bude naopak. Ale je to zase něco nového, nějaký brand a image. Zážitek, kvůli kterému to děláme. Tohle všechno musí člověk zvažovat. Navíc to není o tom, kolik se tam vejde lidí. Zda tam bude 23, nebo 25 tisíc, na tom nám nezáleží. Je to jedno.

Za měsíc vás čeká další turnaj, tentokráte v Manchesteru, kde budete vůbec poprvé. Máte informace, zda by mohlo být vyprodáno?