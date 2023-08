Mělo se jednat o velkolepou věc, která měla bývalého fotbalistu Fenina připravit na novou kariérní výzvu. Z hráče, jenž se před několika lety coby profesionální muž s kopačkami na nohou proháněl po zeleném pažitu, se měl stát zápasník MMA. Česko-slovenská organizace Oktagon MMA proto připravovala jeho premiéru na zářijový turnaj do Frankfurtu, kam coby dvacetiletý mladík v lednu 2008 přestupoval z Teplic jako fotbalová naděje.

V kleci se měl utkat s jiným nadějným hráčem, a sice Němcem Kevinem Pannewitzem, jehož kariéra se rovněž neobešla bez problémů. Ty vyvrcholily rapidním nárůstem tělesné hmotnosti, a právě výzva v kleci mu v tom měla pomoci. Cíle bylo shodit neuvěřitelných 56 kilogramů, aby došlo k zápasu v domluvené váze do 83 kg. K souboji dvou nadějných fotbalistů ale nakonec nedojde…

„Projekt Fenin vs. Pannewitz aneb Poslední gól Martina Fenina je u konce. Zastavili jsme to a zrušili,“ potvrdil v pravidelném vysílání MMA Letem světem spoluzakladatel organizace Ondřej Novotný. „Neradi prohráváme, velmi neradi prohráváme. Já to slovo do písmene nenávidím, ale jsem ochotný se s tím smířit,“ přiznal.

Sám chtěl celý projekt zrušit už dávno předtím. „Dokonce jsem to byl já, kdo říkal už dávno, vyse*me se na to. Mysleli jsme, že oba mají obrovskou touhu se změnit, oba dva s tím měli obrovské problémy a ty problémy byly dostatečně velké na to, aby se to ve finále neslučovalo s tím natáčením,“ odhalil Novotný důvod zrušení projektu.