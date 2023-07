V podání polského ranaře Bryczeka to přitom byl dominantní výkon, který "Pirát" pocítil už od prvních vteřinek. V krátké přestřelce v postoji ho trefila přesně do brady tvrdá zadní, ze které se už nedokázal vyškrábat a po následném dobíjení musel zakročit rozhodčí. Čas zkázy? Pouhých 55 vteřin. Jednalo se o jeden z nejrychlejších duelů pátečního galavečeru na pražské Štvanici.

Co jste říkal na tak rychlý konec zápasu?

Byl to fofr. Takovou rychlost jsem nečekal. Očekával jsem, že Bryczek vyhraje, ale například ve druhém nebo třetím kole. Stalo se to ale už v prvním.

Vy jste rovněž s "Pirátem" v minulosti zápasil, tehdy jste zvítězil „až" na body. Je to něco, co vás donutí nad tím přemýšlet?

Vůbec ne. Budu přemýšlet pouze nad tím, že Bryczekovi sedí vytvářet tlak od první vteřiny. Ale tohle, co se stalo, jsem viděl už na staredownu před zápasem. Bryczek byl v tunelu, zlej a bylo vidět, že opravdu chce vyhrát. To jsem naopak u Piráta neviděl. Jasně, schytal tam čistou bradu, ale přišlo mi, že to zabalil maličko dřív. Byl s tím lehce smířený.

Přál jste si do zápasu právě Bryczeka?

Rozhodně. Už jsem zmiňoval, že pro mě to bude daleko větší motivace. Je to zápasník, se kterým jsem ještě nebojoval. Líbil se mi už na vážení či staredownu. Bylo vidět, že je do zápasu fakt zakousnutý. Pro mě je to zase něco, co mě požene kupředu.

Bude to velká výzva?

Pro mě určitě. V hlavě si to dávám hodně vysoko, možná až zbytečně moc. Dramatizuji to. Je to ale něco, co mi pomáhá překonávat únavu, náročné tréninky a posune mě to po sportovní stránce co nejdál.

Kdy by k zápasu mohlo přibližně dojít?

Zatím nevím. Až to tady zabalí, tak je to první věc, kterou budu chtít s Ondrou (Ondřej Novotný - spoluzakladatel organizace) řešit v rámci výhledového data. Doufám, že to bude co nejdřív.

Nějakou představu o termínu máte?

Samozřejmě bych si to dal teď (smích). Když jsem to viděl, tak bych do toho teď šel...Můj vysněný scénář ale je září nebo říjen, pak ještě chci stihnout prosincovou O2 arenu.

Jak teď tedy vypadají vaše tréninkové plány?

Jsem profík, tudíž jsem v tréninku. Ladím spíš technické věci, ale po dnešku mám chuť do toho šlápnout. Nebudu lhát, nějaké emoce se ve mně odehrávají a budeme muset je upustit někde na tréninku.

Nyní jste měl Bryczeka možnost vidět zápasit na vlastní oči. Máte představu, na co se v přípravě zaměříte?

Bryczek umí dobře tlačit, sedí mu to. Od první vteřiny vytvoří tlak a na mně bude to, abych si to pohlídal a jeho gameplan narušil. Zkrátka si prosadit svojí hru. To znamená víc na vzdálenost, přesnější údery, nenechat ho přijít ke mně a víc vyvíjet tlak.

Očekáváte čistě sportovní zápas? Bez urážek, vulgarismů apod.?

Doufám, že to udržíme v téhle stránce a ukážeme fanouškům, kteří byli zvyklí konzumovat nenávistný obsah plný trashtalku, že to jde dělat i jinak. Naopak je motivovat na sobě pracovat a ideálně je dostat do tělocvičen, aby šli v našich šlépějích.

Je to fajn změna, viďte?