Bezprostředně před bojem i během nástupu ke kleci to přitom byl starý známý Mikulášek, tedy charakteristický úsměv od ucha k uchu, který doprovázela bouřlivá podpora z nabitého pražského hlediště pod otevřeným nebem, kam si tentokráte našlo cestu přibližně šest tisícovek fanoušků. Jakmile ale zápas začal, psal se pro Mikuláška nešťastný scénař.

Po chvíli se totiž spustila nepřehledná přestřelka, ze které těžil především Magnor. Soupeře trefil, následně využil situace a přelezl mu na záda. A netrvalo dlouho a ruce se pomalu a jistě začaly sunout pod Mikuláškovu bradu, který nedokázal dlouho vzdorovat a přesně po 55 musel odklepat škrcení zvané rear-naked choke. Jedna strana slavila, druhý tábor smutnil.

Bantamová váha má nového krále. Felipe Lima po zásluze vystřídal na trůnu Jonase MagardaVideo : Oktagon TV

A smutek to v českém táboru byl natolik velký, že si pětatřicetiletý český rváč sundal rukavice a bez jediného slova je položil do středu klece. Vysvětlení? Žádné. Tomuto činu se divil i spoluzakladatel organizace Oktagon MMA. Byl to tedy skutečně konec etapy bojovníka? „Nevím. Ať si to každý přebere, jak chce. Už jsem unavenej, všechno mě bolí," začal Mikulášek se slzami v očích.

Oktagon 45: Special Páteční galavečer na pražské Štvanici pod otevřeným nebem korunoval nového krále bantamové váhy, kterým se jednoznačně na body stal Brazilec Felipe Lima, jenž na trůnu vystřídal Dána Jonase Magarda. Určil se i soupeř do titulové bitvy pro šampiona střední váhy Patrika Kincla. K vysněnému boji se již po 55 vteřinách probojoval Polák Robert Bryczek. Zmrtvýchvstání předvedl Vladimír Lengál, který otočil duel s Brazilcem Deigou-Scheckem a krom vítězství získal i bonus za výkon večera. První profi výhru v MMA slaví Radek Roušal. Nepovedený večer naopak zažil Václav Mikulášek, který nejen, že prohrál, ale jako gesto konce kariéry položil rukavice do středu klece. České fanoušky umlčel i kontroverzní Brit Shem Rock.

Během vysvětlování jen těžko hledal správná slova - byl dojatý. „Člověk občas nemá náladu o některých věcech mluvit a vyjadřovat se. Hrozně to bolí. Bolí mě prohry. Bolí mě tyhle zbytečné prohry, kvůli mé blbosti. Bohužel," mrzí potetovaného bijce, který přitom v uplynulých dvou duelech dokázal uspět. „Už prostě necítím takovou radost ze sportu, jako když jsem začínal. Už mi to nepřináší takovou radost. Ale říkám si, proč pokračovat? Teď to mám tak, že pokračovat nechci," přesto přiznal rozhodnutí o konci.

V nejbližších dnech si chce odpočinout. „Teď to vypadá, že Václav Mikulášek chce klid, svůj klid a od všeho na chvíli pokoj. Chci trénovat, ale je toho všeho na mě moc. Zbytečná pozornost, kterou si nezasloužím," přemítá nad složitou situací. Zpětně se vrátil také k samotnému zápasu, ve kterém toho nabitým tribunám nestačil moc ukázat.

Kontroverzní Brit Shem Rock uškrtil hned v prvním kole Jana MalachaVideo : Oktagon TV

„Naběhl jsem si na úder, neviděl jsem ho. Přepadl jsem, a jak jsem letěl, tak jsem ani nezaregistroval, že mi vlezl do zad. Věděl jsem, že je to v hajzlu, špatně se z toho utíká," věděl v tu chvíli, že to se zápasem na oblíbené Štvanici nevypadá dobře. „A že to bylo na Štvanici? O to víc to bolí," uvědomuje si tíhu okamžiku.