Oblíbenec Trump. Sklidil bouřlivé ovace, v New Yorku se naopak bučelo na Procházku

Vypadalo to na americký propadák, ale poslední hodiny vše zachránily. Víkendový turnaj UFC 295 v New Yorku nakonec do ikonické Madison Square Garden přilákal tisícovky diváků. Byť vyprodáno nakonec nebylo, v jedné z nejznámějších arén se ovšem rozjela fantastická show, kterou si nenechali ujít ani známé celebrity napříč všemi možnými sférami. A není divu, že si zřejmě vůbec největší aplaus zasloužil bývalý americký prezident Donald Trump, jenž dost možná zastínil i všechny zápasníky galavečera.

Sestřih souboje mezi Alexem Pereirou a Jiřím ProcházkouVideo : Telly/Premier Sport

Článek Oblíbení herci Zac Efron, Cillian Murphy, Steve-O, hudebník Jarde Leto, bojovníci nejslavnější bojové organizace UFC Stipe Miocic, Aljamain Sterling nebo čím dál populárnější boxer Logan Paul, který dokonce přišel s pásem šampiona přes rameno. Zhruba takhle vypadal stručný výčet známých osobností, které si nenechaly ujít galavečer s českou hvězdou v čele hlavního trháku. A pokaždé, když některé z těchto jmen zabrala kamera, byli diváci u vytržení a vší radostí si snad mohli vyřvat hlasivky. Samozřejmě ne vždy se slavné jméno setkalo s kladnou odezvou, našly se i výjimky. Chvílemi to dokonce působilo, jakoby se snad svým jásotem pokoušeli rozjet soutěž v tom, komu dají vůbec tu největší podporu. A pokud někdo tuhle soutěž bral skutečně vážně, bylo o vítězi okamžitě jasno. Srdce příznivců v Madison Square Garden si bezpochyby získal bývalý americký prezident Donald Trump, kterého v přestávkovém bloku k sedadlům doprovázel jeho dlouholetý přítel a podporovatel Dana White, šéf UFC. 🚨 Trump, Tucker, Dana White and Kid Rock walk out to ‘American Badass’



Není proto divu, že zaměstnanci v režii patrně dostávali pokyn, aby historicky 45. amerického prezidenta zabrali na svých záběrech pokud možno co nejčastěji. Zkrátka věděli, že to bude fungovat. Vděčnost bouřícího lidu v tu chvíli uspokojilo z úst sedmasedmdesátiletého rodáka z New Yorku i prosté slovo „děkuji". Pro Trumpa se přitom jedná o další návštěvu vrcholového MMA, naposledy se ukázal na turnaji UFC 290 v Las Vegas. Akce v jeho rodném městě si nyní zkrátka říkala. Dlouhou dobu to přitom vypadalo, že se 11. listopadu nic velkého z pohledu fanouška dít nebude. Ano, v turisticky hojně navštěvovaném Manhattanu svítily reklamní bannery poutající na událost, jenomže zásadní zlom pro některé přišel několik týdnů před jejím konáním. Zranění legendárního Jona Jonese, miláčka domácích fanoušků, jenž se měl představit v titulové bitvě o pás těžké váhy, vzalo za své, a turnaj pro značnou část příznivců přestával dávat smysl. Přišel zvrat, vstupenky se přestaly prodávat. Několik dnů před akcí bylo k vyprodání haly, v níž hraje hokejové zápasy tým New York Rangers, skutečně hodně daleko. Organizátoři tak museli zlevňovat vstupné, aby se předešlo maléru a fiasku v jednom. Lístky v jednu dobu klesly i na 300 dolarů (v přepočtu 6 900 korun), neúčast legendárního bojovníka se navíc pořádně promítla i na prodejích PPV (placený přenos), které měly v opačném případě šplhat možná do rekordních výšin. Fans chanting "Let's go Dillon" at Logan Paul leaving UFC 295 😬 pic.twitter.com/SPdjKqG5hE — Happy Punch (@HappyPunch) November 12, 2023 Hlavní duel večera tak zčistajasna spadl „do klína" brazilsko-české dvojici Alexi Pereirovi a Jiřímu Procházkovi, kteří si to rozdali o pás šampiona polotěžké váhy. Říkalo se, že pro natěšeného amerického fanouška žádné velké lákadlo, samotná realita ale předčila očekávání. Horliví fandové nejprve podporovali další domácí bojovníky v akci, pořádné rušno navíc poté vyvolal i již zmíněný Pereira, jehož přízeň v hledišti jednoznačně převálcovala tu soupeřovu. Patrně i díky tomu, že ačkoli pochází z Brazílie, na zápasy se připravuje ve Spojených státech amerických. Sám český bojovník musel už během nástupu ke kleci pociťovat do jisté míry nepřátelskou atmosféru. Bučelo se, byť v hledišti pořvávali i napjatí čeští fanoušci, kteří za splněným snem vycestovali tisíce kilometrů daleko. Bez úspěchu. Procházka po osmi letech v kleci padl, přesto si arénu hodně rychle získal zpět. Po zápase upřímně přiznal, že samotný finiš v kleci, který v podání hlavního sudího Marca Goddarda mnozí zpochybňovali, byl zcela v pořádku. „Byl jsem mimo," potvrdil, za což si vysloužil nejen uznání od fanoušků, ale také od elitních bojovníků napříč komunitou světa MMA. Steve-O is the man! pic.twitter.com/tAB3rcLcJW — Steal Every Sign (@JoeMamaa6942083) November 12, 2023 Suma sumárum, v hale Madison Square Garden to parádně žilo. Nakonec se na tomto místě sešlo podle oficiálních statistik 19 039 diváků. Valná většina si nenechala ujít ani minutu vysněné události. Patřičnou energii přelili z hlediště na bijce v kleci, chybět nemohly ani tradiční výkřiky napodobující zvířata či skandování vtipných slov z úst odvážných jedinců. A že chyběla americká tečka? Pro některé snad příště.