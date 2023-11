New York (od našeho zpravodaje ) - Obrovský zápas pro české MMA si nenechal ujít ani jeden ze čtyř domácích zástupců mezi elitou David Dvořák. Výkon jeho krajana, byť nakonec nevedl k triumfu, dle jeho názoru nebyl špatný. „Za mě to byl dobrý výkon, ale prostě bohužel spadl úder, který Jiří dostal. Stane se, nedá se s tím nic dělat. Trochu smůla, rozhodně bych ale Jiřího výkon nehodnotil nijak negativně. To ani v nejmenším,“ říká pro Sport.cz zástupce muší divize.

Rozebral i závěrečné vteřiny boje, které se staly námětem pro diskuse. „Předčasné ukončení? Za mě to tak rozhodně nebylo. Je jasné, když koukáte živě nebo z dálky a máte na to pár vteřin, tak se to opticky tak může zdát. Ale pokud fighter řekne, že byl mimo a bylo to ukončeno správně, tak není vůbec debata o tom, že by to tak být nemělo,“ přemítá nad klíčovou situací hořický rodák.

Opačně to ale vidí spoluzakladatel největší domácí organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný. „Je to jako ve fotbale. Samozřejmě si to obhájí, zvlášť po tom, co Jiří řekl. Ale nejsou jedna pravidla a všichni víme, že Jiří musí dostat a v uvozovkách přežívá své smrti. Nebylo to ve fázi zápasu, kdy se to má odmávat. Vím to já, ty, Jiří, Pereira i Goddard, který poslední dobou dělá jednu chybu za druhou,“ říká. „Bylo to odmávané příliš brzo, ale výsledek by pravděpodobně nebyl jiný. Šance je potom strašně malá, ale dokud žije, tak jsi ve hře,“ popisuje česká tvář Oktagonu.

„To, jak to rozhodčí ukončil…Je to jinačí v tom, co člověk vidí v televizi nebo na záznamu a co vidí sudí přímo v kleci. Pro mě to také vypadalo jako brzké zastavení, klidně to mohlo být delší, protože Jiří, byť ho to na chvíli vyplo, vypadal, že hned reagoval. Ale je to tak, jak to je,“ oddechl si vytáhlý český ranař Matěj Peňáz.

Stěžejní nakonec bylo pozápasové vyjádření českého samuraje. Procházka v něm přiznal, že byl po tvrdých úderech mimo a duel byl správně ukončen, což některé příznivce přimělo změnit názor. „Jiří se zachoval jako válečník, mohl to hrát na brzké ukončení. Ale upřímně řekl, jak to doopravdy bylo. Obrovský klobouk dolů,“ netají nadšení jednatřicetiletý Dvořák, jenž má v UFC nerozhodnou bilanci 3 výher a 3 porážek.

Pod palbou je tak velezkušený arbitr Goddard, jemuž v těchto okamžicích zrovna nepomáhají podobné excesy z let minulých. „Měl nějaká špatná rozhodnutí, ale on tyhle situace zblízka vidí. Není o čem. Rozhodně správné rozhodnutí, protože Jiří jinak mohl riskovat nějaké poškození mozku. Bylo vidět, že po sérii úderů Pereira spadl do vítězné pozice. A věřte mi, že když vám do vítězné spadne 100kilový chlap a vy jste v bezvědomí či mimo, tak poškození skutečně hrozí,“ pokračuje.

Procházkův comeback po téměř rok a půl dlouhé pauze se nepovedl, trůn šampiona se vzdálil. „Pořád to je největší zápas, byť ho Jiří nevyhrál, v dějinách Československa. Být hlavní zápas a ještě k tomu v Madison Square Garden. Vůbec se sem dostat, abys byl relevantní, je něco neuvěřitelného. Ale jak Jiří řekl, bude zpátky. Asi se teď potřebuje trochu doléčit, možná se trochu dostat do tempa. Těch zápasů není moc, na téhle světové úrovni to jde strašně rychle dopředu,“ přemýšlí nad situací Novotný a zpětně popisuje zásadní momenty duelu.

„Ukázalo se, že Pereira opravdu má v levé ruce něco kouzelného, protože ho v uvozovkách lehce klepnul a po pravém háčku přišel tenhle levý. Vypadalo to, jako když kopne kůň,“ přirovnává tvrdost Brazilcova úderu. „Myslel jsem si, že strategie potahat ho na zemi bude platit, ale vlastně ten zápas zřejmě rozhodly calf kicky, které Jirku nutily jednak na to myslet a hnát se trochu dopředu. Možná kvůli tomu tlačil víc na pilu, než chtěl. Nedá se nic dělat. Na téhle světové velikosti je to o jedné chybě, kterou tentokrát udělal Jiří,“ mrzí Novotného.