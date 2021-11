Obrovská frustrace! Brno? Je to hnusné, nudné

"Jediné, co mě na tom štve, je to Brno. Je to hnusné, nudné, nebaví mě to. Není to pro mě ono. Není to Ostrava, není to doma. Já jsem se na tu Ostravu těšil, jak malé dítě. Nechci za to obviňovat OKTAGON, ale přijde mi to vůči mně, fanouškům nefér. Budou čekat další rok na další Ostravou? To nechtějí," pokračoval Mikulášek, který má na svém kontě osm výher.