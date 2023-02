Úvod turnaje otevře Oktagon 40 v Ostravě, který se bude konat v sobotu 4. března 2023. Od 18:00 hodin se v programu představí kompletní šestnáctka bojovníků, a to v osmi zápasech osmifinále. Devátým a desátým soubojem pak budou zmíněné rezervní zápasy.

Do první fáze turnaje nastupuje 16 zápasníků, z nichž dvě účastnická místa obsadili bojovníci, kteří byli zvoleni fanoušky. Šestnáctku bojovníků pak doplňuje ještě čtveřice sportovců, kteří figurují v tzv. rezervních zápasech. V průběhu turnaje se mohou do hry vrátit ještě tzv. Lucky losers. Všichni sportovci soupeří v divizi do 77 kg, tzv. velterové kategorii.