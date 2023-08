Ačkoli prezident UFC v těchto dnech většinou pobývá ve svém mega sídle v Las Vegas, kousek od domovského místa nejslavnější bojové organizace, se jeden z neznámých mužů pokoušel vloupat do jeho další z mnoha nemovitostí na druhé straně země v oblasti Maine. A co by to bylo za sídlo, kdyby nebylo obohaceno o bezpečnostní kamery na každém rohu. Právě ty hrály stěžejní roli při následném pátrání po zloději.