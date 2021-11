Pirát se opřel do soupeře! Vzbudíš se až na Nový rok, troufá si

Slovenský zápasník rozhodně neočekává dlouhý zápas, naopak by ho chtěl ukončit co nejdříve.

„Zjistí, že v postoji na mě nebude stačit, takže půjde pro takedownu, který odmítnu. Tlak bude tak enormní, že nebude mít kam utéct. Sám jen bude čekat na ten úder. Chytím ho, udeřím a bude po zápase. Bude to první a nebo druhé kolo KO. Nepočítám, že bych ho měl trápit pět kol. Patriku, připrav se na to. 30.12. budeš knokautovaný a vzbudíš se až na Nový rok."

Jen pár hodin poté, co video spatřilo světlo světa, se pochopitelně k sebevědomým slovům vyjádřil také Kincl, který však nechce žádný trash talk.

"Pirátovo vyjádření mě samozřejmě neminulo. Nechystám se spadnout do nějakého laciného trash talku. Mně osobně to nijak neurazilo, spíše pobavilo. Doufám, že mu tohle sebevědomí vydrží i po prvním kole. Ono je celkem snadné dělat ramena mezi ploticemi a nikdy se nevydat do hlubokých vod mezi velké ryby."