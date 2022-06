Čtrnáct zápasů, které obstarají několik hodin zábavy. Domácí bojová organizace I Am Fighter tentokráte zavítá do Plzně, konkrétně do sportovní haly TJ Lokomotiva. Diváci nebudou ani tentokráte ochuzeni o zajímavou kartu, MMA zápasy totiž doprovodí i jeden duel pod pravidly K-1.