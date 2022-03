Tři týdny dřiny. Tak by se dal popsat kemp v americkém Phoenixu, kam společně s Jiřím Procházkou vyrazil také český zápasník Ondřej Raška. „Těch věcí, co mi kemp dal, je nespočet. Jednak to byl můj první čas strávený v Americe. Bylo to i o zápasnických detailech, dal mi hodně nových kontaktů a pronikli jsme do tajů zápasení," prozradil rodák z Ostravy.