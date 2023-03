Oktagon se za zhruba 5 týdnů po delší době vrátí zpět do Bratislavy. Je to i kvůli tomu, že na Slovensku nejsou tak velké arény, jako v Česku?

To každopádně. Je tu ale i jedna zajímavost. Když se turnaj udělá v Česku, tak Slovákům nedělá problém se jet přijet podívat. Opačně to zas tolik nefunguje, čeští fanoušci v takové míře na Slovensko necestují. Je to něco, co nám chybí. Navíc je tu jen jedna aréna. I kdybychom to například chtěli dát do Košic, tak ani lidé z Bratislavy nepřijdou. Slovensko je v tomhle menší.

Pro vás osobně jsou příjemnější spíše turnaje v Česku nebo Slovensku?

Je mi to jedno. Já jsem takové česko-slovenské dítě, nerozeznávám to. Mám jeden MMA svět. Ale ano, jsem rád, jsem totiž z Bratislavy. Vždycky mě těší, když tu máme turnaj. I lidé jsou nadšení a těší se, když se něco takového bude konat. I vzhledem k tomu, že je to u nás méně časté, tak je to pro lidi vzácnější. Asi to tak i má být.

Bratislava má tedy největší kapacitu, poté Košice....co je dál?

Už nic (smích)...jsou tu sice další haly, ale malé a zastaralé. Není tam taková úroveň, jako v Česku. Například v Karlových Varech je krásná nebo Třinci. Po Čechách je jich hodně, my máme jen Bratislavu a Košice.

Příští měsíc nově přidáte Liberec. Máte v hlavě i nějaká další města?

V tuhle chvíli asi ne. Došli jsme do bodu, kdy se nám to v těchto menších halách nevyplatí a lístky mnohdy nedokážou pokrýt ani dostatečnou část nákladů. Pro nás jsou lepší velké haly.

Navíc se chystá i další štace v Německu, v červnu půjdete poprvé do Oberhausenu.

Je to specifické město. Obrovská aglomerace, jako je Kolín, Düsseldorf, Dortmund a podobně. Něco, o čem se nám ani nesnilo, zkrátka něco jedinečného. Je to blízko i k Frankfurtu, kde už máme nějaké jméno. Navíc ta hala je suprová, jsme z ní nadšení. Má 12 tisíc lidí, bude to největší návštěva pro jejich scénu...můžu prozradit i to, že v Německu chystáme letos ještě další dva turnaje. Tenhle rok budou tedy dohromady čtyři.

Chystáte tedy další nové město?

Ano, zatím nemohu prozradit jaké konkrétně, ale je to opravdu velká hala. Možná můžu říct, že je to takový oříšek.

Předpokládám, že uspořádat turnaje v Německu jsou daleko nákladnější?

Paradoxně ani ne, ne v současnosti. Je to i tím, že hodně věcí dělá česko-slovenský tým lidí. Už to ale víc rozmělňujeme i do německého týmu, ale stále jsou tu věci, které táhnou právě lidi z Česka a Slovenska. Kvůli tomu se to těžko počítá. Složitější je to ale z pohledu managementu či schopnostem najít správný lidi do týmu a srdce fanoušků. Finančně to beru jako jeden balík. Rozhodně jsou tu dražší věci, jako například promo.

Letos vás navíc čeká premiéra i v Manchesteru. Bude to největší turnaj?

Asi ano. Ta hala má 18 tisíc lidí, je to opravdu mega. Jsme tu navíc ještě příliš málo známí. Super věc je, že lidé v Anglii MMA poznají, dívají se na turnaje a tenhle sport berou jako legitimní. V tomhle to bude o něco jednodušší. Navíc tu pro ně máme i celebrity, které proti sobě postavíme. Jakea Quickendena a Paula Smithe. Je to velký projekt. Budeme zde natáčet i reality-show. Vzali jsme si opravdu velké sousto na novém trhu. I proto jsme v tomhle skromní, víme, že to nebude jednoduché.

To je celkem rozdíl oproti Německu, kde o MMA není moc zájem?

Přesně tak, v Německu to nemají rádi. Dokonce je tam zakázané to v televizi vysílat před 11 večerní. Ani lidé, co mají firemní bonusy, se toho nemůžou ani dotknout. Pro partnery například měli lístky do prvních řad, ale vůbec toho nevyužili a nechtěli tam jít. Je to tam fakt nepopulární. O to větší úspěch je, že se nám to tam povedlo několikrát vyprodat. U Mnichova jsme takové očekávání neměli, ale jsme za to pochopitelně rádi.

U Anglie a konkrétněji Manchesteru je to čistě jediný turnaj s tím, že uvidíte, jak se povede? Nebo už máte v plánu i nějaké další turnaje ve Velké Británii?

Rozhodně plánujeme dál, zamlouváme další haly. Na rok 2024. Až tam poprvé zapíchneme naší vlajku prvním turnajem, tak budeme pokračovat.

Mohl by být třeba Londýn?

Možné to je, ještě ale není nic potvrzeného. Pozorujeme haly a zjišťujeme, že je tady mají fakt divné. Máme rádi 360stupňové, ale všechny haly, které se nám dostaly pod ruku, mají jeden konec zaslepený. Nejsou dokola. To se nám moc nelíbí a chtěli bychom to udělat na nějakém vhodnějším místě. Například ta manchesterská je na to úplně perfektní, moc se na to těšíme.

Je nějaká vysněná země, kam byste se chtěl s Oktagonem podívat?

Španělsko. Z pohledu MMA je to ale náročný trh. Můj sen je takový, že bych to udělal ve stylu koridy, když se kdysi konaly býčí zápasy. Pokud se nemýlím, tak dnes jsou ve Španělsku zakázané. Teď by se s naším příchodem vrátilo takové to gladiátorství, dostalo by se to zpět do arén. Umím si to představit jako takovou španělskou verzi Štvanice.

Už jste si zkoušel tenhle nápad prosadit?