Oznámili jste odvetu Zápasu století. Je to aktuálně to nejvíc, co český a slovenský fanoušek může dostat?

Myslím si, že ano. Jsou tu dva obrovské highlighty – Patrik proti Karlosovi a Karlos proti Attilovi. Když byl Zápas století, tak to byla obrovská věc. Celé Česko a Slovensko tím žilo, bořilo to všechny možné rekordy, co se týče sledovanosti. Na Slovensku to bylo nejsledovanější novodobé video roku. Bořilo to mety i v televizi. Od té doby se každý ptá, jestli bude odveta. Už jen kvůli tomu si myslím, že je to ten největší zápas. Jdou proti sobě dvě obrovské legendy a je to to nejvíc, co může domácí fanoušek dostat. Navíc se oba od jejich prvního zápasu stali velkými společenskými osobnostmi. Karlos se svojí Karlos Show a tím, jak všude vystupuje a rezonuje. Attila je zase u nás nějakou součásti všech velkých reality show. Stali se obrovskými celebritami. Je to takový moment, který se u nás asi už nikdy nezopakuje. Legendy sportu, špičkoví zápasníci a ještě k tomu obrovské celebrity a osobnosti. Je to takový mix, lepší si člověk nedokáže ani představit.

Je to odveta po čtyřech letech. Má šanci se dostat na podobnou úroveň, co se týče atraktivity, zájmu lidí a podobně, jako tomu bylo v roce 2019?

Podle mě ano. Vzhledem k tomu, že Karlose teď čekají dva zápasy, tak proto tu diskotéku rozehrajeme až po odvetě s Patrikem. Teď se všichni soustřeďujeme na tuhle metu.

Odvetu jste oznámili, termín zatím ne. Nejvíc se ale mluví o prosinci letošního roku v Praze. Je tomu tak?

Přesně tak. Tímhle zápasem by měl skončit letošní rok.

Foto: Oktagon MMA Dvojice zakladatelů organizace Oktagon MMA - Pavol Neruda (vlevo) a Ondřej Novotný.Foto : Oktagon MMA

O2 arena tedy připadala jako jediná v úvahu?

Přemýšleli jsme i nad open-air (pod otevřeným nebem), ale uvědomili jsme si, že to s sebou přináší spousta rizik. Může tu například být problém s počasím. Druhá věc je ta, že bychom to nemohli udělat právě v zimě.

Napadlo vás nějaké konkrétní místo, kde udělat open-air?

Bavili jsme se o stadionu Slovanu Bratislava, ve hře byla i trnavská aréna kvůli tomu, že Attila chtěl na nějaký velký fotbalový stadion. V hlavě jsme měli i stadion Slavie Praha. S těmi všemi riziky, dalšími okolnostmi a také tím, že to je finančně ještě nákladnější, jsme od toho upustili. O2 arena je na tohle perfektní, jedna z nejlepších arén v Evropě.

Végh od jejich prvního zápasu nezápasil, což budou v době zápasu čtyři roky. V jaké se vrátí formě?

Takovou otázku si také pokládám. Jsem na to strašně zvědavý. Nezápasil a bude to pro něj těžký návrat. Každopádně maká a od té doby, co jsme zápas oznámili, tak je na něm vidět, že zhubnul. Možná 7 kilogramů. Opřel se do toho. Na druhou stranu jsou to ty čtyři roky, co nebyl v kleci a mozek si na to odvykne. Karlos se naopak zlepšoval, hodně zápasil a je jak rozjetý vlak. Pro Attilu to bude těžké.

Sám říkal, že mu odveta dává smysl především z hlediska byznysu. Jsou tam tedy větší finance, než při jejich prvním zápasu?

Určitě ano. Celý sport se za tu dobu posunul, stejně tak i oni. Cena všeho šla nahoru a celkově to bereme jako největší zápas u nás po finanční stránce.

Počítáte už teď s nějakou náhradou v případě, že by Vémola nebo Végh nemohli nastoupit?

Vémola by mohl mít, ale Attila si myslím, že nebude chtít. On ve svém vidění světa už nemusí s nikým zápasit. Může odpočívat. A zápasit s někým méně významným, než je Karlos, pro něj nedává smysl a vrátilo by ho to zpět.

Mohl by Végh právě po tomto zápasu ukončit kariéru?

On už jí vlastně ukončil (smích). Půjde jedině s Karlosem. Trochu si ale myslím, že pokud by Attila prohrál, tak by podle mě oba chtěli třetí zápas, aby se definitivně rozhodlo. Ale nevím jak Karlos, třeba by to už nechtěl. Muselo by to dávat smysl, dělat to na sílu nemá smysl a ani divák by tomu ve finále neuvěřil.

Byla by trilogie ve hře i v případě, že by Vémola prohrál s Kinclem a na zápasy by to bylo nerozhodné?

Těžko říct. Zatím jsme se nad tím nijak nezamýšleli, ale možné to je. Hrozně by záleželo, jak by to vzal Karlos. Za posledních pět let prohrál pouze jednou, a to právě s Attilou. Vidíme dodnes, co to s ním dělá. Sám jsem na to zvědavý.

Jako první z letošních velkých zápasů čeká Vémolu odveta s Kinclem. Je to z pohledu fanouška atraktivnější, než odveta Zápasu století?

Záleží pro jakého fanouška. Oba zápasy jsou extrémně zajímavé, každý příznivec si přijde na své a klidně jako atraktivnější může označit souboj Vémoly s Kinclem. Spíš jde ale o to, že v případě Attily s Karlosem to bude čistě česko-slovenský souboj. Střet dvou zemí. Možná ho budou mnozí zpochybňovat, až bude po zápase Vémoly s Kinclem.

Vémola by se v případě porážky s Kinclem dostal pod velký tlak...

To každopádně. Karlos extrémně nerad prohrává. Já jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Sám všude říkám, že v případě, kdyby Karlos prohrál, tak ho to nijak neovlivní a nijak ho to nesníží jako bojovníka před Attilou. Je to první Čech v UFC, extrémně dobrý zápasník. Má neuvěřitelné skóre, patří do světové padesátky a ničí tu světové hvězdy. Jedna prohra s Patrikem by ho neměla ovlivnit. Ale otázka je, co to skutečně s Karlosem udělá. Je vidět, že má před Kinclem respekt. Bere to se vší vážností. Už před pěti lety, kdy měli první zápas, to bylo těsné. Bojovali tři kola a skončilo to na body. Karlos si určitě uvědomuje, že to bude těžké.

Kdo bude podle vás pod větším tlakem?

Myslím si, že Patrik. Je to pro něj ten největší zápas, jeho nemesis. Teď nemluvím za Patrika, ale myslím si, že už nepomýšlí na nějaké vrcholy v různých ligách a chce zápasit u nás. Dostává tu od nás i od fanoušků velkou pozornost. Teď má jedinečnou šanci to s Karlosem uzavřít. Nevím, jestli v jeho kariéře může být větší vrchol. Možná nějaký supertitulový zápas, ale tam to zase není tak osobní. Prohra s Karlosem by znamenalo něco, co se už nedá vzít zpět. Byl by extrémně zklamaný a už kvůli tomu si myslím, že bude pod větším tlakem právě Patrik.

V případě, že by vinou zranění některého ze zápasníků k zápasu opět nedošlo, je ve vašem zájmu odvetu dále odkládat?

Asi ano, záleželo by ale na okolnostech. Kdyby tu byla ze všech stran vůle to uspořádat, tak určitě ano. Navíc si to zaslouží jak oni, tak i fanoušci. Neznamenalo by to ale odkládat o další roky, ale například v řádech měsíců.

Vémola si letos nastavil hodně zběsilé tempo. Má šanci ho vůbec zvládnout?

On je v tomhle jedinečný. Je lepší, když stále zápasí. Myslím si, že když sám ví, že bude takhle často zápasit, tak se udrží zdravý. Kdyby tam byl třeba nějaký dlouhý prostor na přípravu, tak je daleko větší šance na zranění. Jak funguje tělo, tak funguje i hlava. Takhle se bude držet v zápasovém tempu. Navíc to nejsou žádné lehké zápasy.

Hodně lidí ale shazuje kvality Al Matavaa, se kterým Vémola bude za měsíc zápasit v Liberci. Co tomu říkáte?

Tohle jsme slyšeli už několikrát, že to lidé takhle komentovali a pak to dopadlo přesně naopak. Spíš vycházím z toho, co řekl Attila. Byli jsme spolu na obědě a řekl mi, že je to pro něj brutálně těžký soupeř a že ho klidně může porazit. A když se o Karlose bojí Attila, tak to jasně hovoří o tom, že Al Matavo je legitimní soupeř. Myslím si to samozřejmě i já. Může ho podcenit, Al Matavao to v sobě má. Hodně lidí se ptá, co se stane, když Karlos prohraje s Patrikem. Ale je tu také otázka, co by se stalo, kdyby prohrál už s Al Matavaem. To bude teprve velké ticho v hale.

Je šance, že by ještě letos stihl i souboj s německým "Terminátorem" Stephanem Putzem?