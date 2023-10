Pořádné otazníky vyskočily do popředí krátce po víkendovém duelu již zmíněného Cverny, který v nizozemském Alkmaaru pod organizací Hexagone MMA neúspěšně bojoval o titul těžké váhy proti Francouzi Princi Aounallahovi. Český matador padl po 130 vteřinách, jednalo se o pořádnou nakládačku. „Čekal jsem lepší zápas, čekal jsem tvrdší zápas. Chtěl jsem se pobít, ale nešlo to,“ hlesl zklamaně krátce po duelu.

Ten přitom proběhl jen dva týdny před plánovaným titulovým střetem proti Ukrajinci Orlovovi, který obě organizace promovaly dostatečně dopředu. Překvapení ale přišlo právě od Cverny, jenž krátce po tvrdé zahraniční porážce vzbudil pořádné obavy, zda k bitvě vůbec dojde. „Jelikož jsem na to zapomněl, přičemž mi i volali, že mám u nich platnou smlouvu, na kterou se ale musím doma podívat. Když ji nedodržím, tak je tam velká pokuta, která obnáší nějakých pět tisíc eur. Musím se na to podívat,“ vyjádřil se poněkud zvláštně.

Později svá slova mírnil. „Samozřejmě že jsem na žádný zápas nezapomněl. Chtěl jsem to říct tak, že si na mě před odletem do Holandska vzpomněla slovenská organizace Fight Night Challenge. Zavolala mi s tím, že si nepřeje, abych měl 11. listopadu zápas, jelikož už 2. prosince mě čeká boxerský souboj u nich (s Matejem Királym - pozn. red.). Tak to je,“ vysvětloval na sociálních sítích a znovu zmiňoval možné pokuty za nedodržení smlouvy.