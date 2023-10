Bývalý šampion UFC je známý tím, že mu záleží na tom, s jakým účesem do boje nastupuje. Od svých zvyků neupustil ani nyní a na hlavě si nechal vyšperkovat „válečný účes“, který jej požene do další důležité bitvy. „Musím to nechat upravit. Trochu to nechat zaplést, oholit boky a vousy. Určitě to ale nebude takový vysílač jako předtím,“ informoval Procházka ještě před finální úpravou, jež mu na hlavě nachystala další parádu podle jeho gusta.

Na hlavě hostěradického rodáka, který v neděli zamířil směr New York, tak vznikl ikonický cop ve vylepšené podobě, který jej například zdobil v památné bitvě s Brazilcem Gloverem Teixeirou. Jak ale sám tvrdý bojovník potvrdil, v poslední bitvě proti brazilskému rivalovi mu v boji spíše překážel. „V gilotině se mi to úplně nevyplatilo, spíše to překáželo. Ať to má grády!“ zvolal Procházka.

Pozornost celého světa přitom Procházka přilákal již během druhého duelu v slavné UFC, kdy měl na hlavě netradiční vlasovou kreaci, která mu nakonec přinesla kýžené vítězství. Český bojovník se tak i pro svojí netradiční „výbavu“ na hlavě stal nepřehlédnutelným bijcem. Toto pouto s ním zůstalo spjato i nadále, inspirováno bylo zápasníky Muay Thai, kteří mají před zápasem na hlavě tradiční Wai Khru.

Změna měla přijít právě po bitvě s Teixeirou. Procházka tehdy vzal do ruky strojek a zbavil se pověstného copánku. „Ostříhal jsem si vlasy, protože jsem potřeboval ukončit jednu kapitolu svého života. Teď mohu začít s novou energií, novou vlnou. Upřímně,“ řekl na sociálních sítích. S „normálním“ účesem chtěl nastoupit i do odvety s Brazilcem, z jejíž realizace nakonec vinou zranění českého bojovníka nakonec sešlo.