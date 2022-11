Fotogalerie +6

Velkou pomstu chystal šampion střední váhy Israel Adesanya, který v rámci šesté obhajoby narazil na někdejšího přemožitele Alexe Pereiru, jenž na něj před pěti lety vyzrál hned ve dvou kickboxerských zápasech. Ve druhém případě se dokonce jednalo o nemilosrdné KO, které bylo Adesanyovi před tímto zápasem často připomínáno. Nigerijec tak sám moc dobře věděl, že soupeřovy kvality budou především v postoji, překvapivě se ale držel stejné taktiky.

Postojová bitva tak provázela téměř celým zápasem. Oba bojovníci si vyměňovali kombinace, výraznější ohrožení z jedné či druhé strany ale nepřicházelo. Adesanyovi se navíc celkem jednoduše dařilo přecházet do klinčů u pletiva, zdaleka mu ale nefungovaly takedowny, na které se soupeř dokázal kvalitně připravit, přesto ve třetím kole jeden takový neubránil a vystavil se do nejtěžších chvil v duelu. Ani zhruba čtyřminutová trpělivá práce ale Adesanyovi nestačila k nalezení skulinek ke škrcení, boj tak znovu pokračoval na nohou.

Bez známek blížícího se konce zápasu se titulová bitva přehoupla do šampionských kol, ve kterých byl obrázek hodně podobný. Na první dobrou se zdálo, že více sil má právě Nigerijec, který rivala rozebíral postupnými údery do hlavy i spodku břicha. Pereira tak před posledním kolem věděl, že bude muset zvítězit před limitem, jinak z duelu odejde jako poražený. A cestička na trůn se značně umetla po soupeřově podklouznutí, které brazilský šikula dokázal využít a z pasivity se dostal do ofenzivního nátlaku.

UFC 281 hlavní karta, výsledky Alex Pereira - Israel Adesanya Vítěz: Pereira (5. kolo - TKO) Carla Esparzaová - Weili Zhang Vítězka: Zhang (2. kolo - submise) Dustin Poirier - Michael Chandler Vítěz: Poirier (3. kolo - submise) Chris Gutierrez - Frankie Edgar Vítěz: Gutierrez (1. kolo - KO) Claudio Puelles - Dan Hooker Vítěz: Hooker (2. kolo - TKO)

Couvající Adesanya se dostal do krušných chvil, v obraně u pletiva navíc proletěla řada nekompromisních ran, která nigerijského šampiona vystavila do pekelně těžké situace. Pereira pokračoval v kruté palbě, ta po pár vteřinách donutila sudího mezi oba bojovníky na znamení konec zápasu přiskočit, a na straně Brazilce propukla obrovská radost. Adesanya poprvé v kariéře zažil porážku před limitem, naopak Pereira uspěl i ve čtvrtém duelu mezi elitou a ve střední váze neporaženého rivala porazil i potřetí v kariéře. Po třech letech se navíc mění šampion střední divize, Adesanyu přitom od vítězství dělily tři minuty.

„Cítím se naprosto skvěle, na tenhle okamžik jsem trénoval celý život. Omlouvám se všem, že jsem tentokráte musel přistoupit na trashtalk, ale musel jsem se mu nějakým způsobem dostat do hlavy, abych dnes vyhrál. Byl to těžký zápas, ale každý den jsem v gymu podstupoval pětikolové sparingy. Kdokoliv, kdo říkal, že to nedokážu, podívejte se na mě teď," měl po zápase radost nový šampion.

Roli šampionky na turnaji bránila Američanka Carla Esparzaová, která sama dobře věděla, že bude muset znovu předvést výkon na hranici svých sil. V kleci se utkala s někdejší královnou slámové divize Weili Zhang, jenž byla před zápasem pasována do role velké favoritky. A to se nakonec potvrdilo do puntíku. Číňanka předváděla kvality v postoji i na zemi, ve druhém případě navíc v úvodu druhého kola dokázala situaci otočit, natáhla si soupeřku na sebe a submisí zvanou rear-naked choke ji po necelých šesti minutách boje donutila odklepat konec zápasu.

„Dnešek je jako splněný sen. Od doby, co jsem ztratila pás, jsem snila o tomto okamžiku," řekla po svém vítězství třiatřicetiletá Zhang, jenž na trůnu slámové divize poprvé usedla v roce 2019. O svatý grál jí ale výstavním kopem na hlavu připravila pozdější šampionka Rose Namajunasová.

Důležitou výhru si připsal Dustin Poirier, který ve strhujícím fightu proti Michaelu Chandlerovi nakonec dokázal ve třetím kole vykouzlit škrcení rear-naked choke, a díky výhře znovu najel na vítěznou šňůru. Tento duel byl navíc označen jako ten nejlepší z celého galavečera.