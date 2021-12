Premiéra až příští rok! Odklad zápasu neslo moje tělo špatně, říká český bijec

Je to sotva pár dnů, co organizace OKTAGON MMA informovala o odložení titulového zápasu ve střední váze. Ten se měl odehrát den před Silvestrem, tedy 30. prosince, avšak v souvislosti s covidovou situací byl přesunut na 26. únor příštího roku. Podle promotéra Novotného si totiž takhle velký zápas zaslouží velkou arénu. Navíc by to organizaci nedávalo finanční smysl.

„Rozhodně je to pro mě nepříjemná situace. Už jsem byl tunelu, chtěl jsem se představit v co nejlepší formě. Upřímně jsem něco takového tušil, že nastane. Ke konci se to dalo očekávat. Nemám z toho radost. Je to víc času na přípravu pro nás dva. Myslím si, že to bude o něco více hrát do karet Pirátovi, který se bude moct lépe připravit. Pro vás to znamená jediné, a to o dost atraktivnější zápas," sdělil Kincl ve svém vysílání na Instagramu.

Právě dvaatřicetiletý zápasník je podle mnohých v zápase velkým favoritem, čehož si je také on sám vědom. Zároveň ale Piráta nechce před vzájemným soubojem podcenit.

„Já tam samozřejmě jdu vyhrát. Piráta mám v hlavě jako nebezpečného soupeře, nechci ho podceňovat. Je to někdo, s kým si nemohu dovolit prohrát. Tak k tomu přistupuji i v přípravě. Lehce na sebe vytvářím tlak, že jsem favorit. Už jsem říkal, že vítězství na body pro mě není výhrou, pokud to nebude totální dominance, takže se maličko dostávám pod tlak, ale s tím si musím poradit," vysvětlil situaci Kincl.

Na odklad zápasu zareagovalo jeho tělo. „Jakmile se to oznámilo, tak do dvou dnů jsem onemocněl. Do toho se mi rozjela lehká stafylokoková infekce. Vypnul jsem zápasový režim a takhle se to sesypalo, takže ta hlava opravdu dělá svoje. Masakr, jak ta hlava to celé drží dohromady," dodal Kincl, jenž zároveň vysvětlil, že se na domácí scéně chce zdržet. V nejbližší době totiž zápas v polské KSW nepřipadá v úvahu.

"Chci se představit i doma českým fandům, kteří mě podporují, aby nemuseli jezdit 800 kilometrů do Gdaňsku nebo do Varšavy," dodal.