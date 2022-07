Několikadenní výlet do Las Vegas, kam společně s Procházkou cestoval i manažerský tým, budil pozornost nejen u fanoušků, ale také zápasníků či médií. Český šampion měl napilno, přesto dělal vše možné, aby maximálně vyšel vstříc natěšeným fanouškům, kteří se neúnavně pokoušeli svůj idol zastihnout.

„Byl jsem tam zhruba na 5 dní, a to z pracovních důvodů, ale rovněž pozdravit fanoušky a vstřícně se s nimi pobavit," vysvětluje Procházka pro Sport.cz. „Pochopitelně i nějaký ten byznys, podívat se na zápasy a trochu si užít Vegas," doplnil český samuraj.

Jedním z hlavních cílů bylo sledování atraktivního turnaje UFC 276, který rodák z Hostěradic viděl po boku nejlepších zápasníků. „Je to pro mě čest, ale vím, co je za tím. Tenhle post vím, že chci držet. Galavečer jsem si náramně užil, byly to fakt krásné souboje, i když někteří nadávají na poslední zápas, že byl nudný, ale za mě to tak nebylo. Mně se líbil," tvrdil Procházka, který v hlavním zápase sledoval parťáka ze stejného marketingového týmu Israele Adesanyu.

„Je to výborný zápasník, působil tak, jak je na videích. Sebevědomý a mladý kluk, co má rád boj. Umí do toho pustit fantazii a užít si zápas. Především on a celý jeho tým mě nadchli," neskrýval nadšení Procházka, jenž po zápase nemohl chybět i na soukromé oslavě nigerijského šampiona.

„Bylo domluveno, že na jeho oslavu přijdu, jsme totiž pod stejným marketingovým týmem Paradigm Sports. Máme společné přátelé, kteří nás propojili," líčí Procházka. „Moc se mi to líbilo, dal jsem si i trochu alkoholu tzv. do trumpety, ale nic extra. Je potřeba se na takových akcích hlídat. Všude jsou lidé, kteří se vás snaží vyfotit nebo něco podobného," přiznává.

To ale nebylo z tripu do Vegas vše. Procházka měl s odstupem několika týdnů možnost se znovu střetnout s bývalým šampionem Gloverem Teixeirou, na avizované schůzky s Conorem McGregorem a šéfem UFC Danou Whitem naopak nedošlo. „Setkání s McGregorem neproběhlo, nedojel tam, nebyl tam ani Dana White, což mě trochu mrzí, ale co se dá dělat," netruchlí Procházka.

„S Gloverem jsme si vyměnili jen pár názorů na náš společný fight. Snažil se mě trochu hecovat do dalšího zápasu. Tyhle účelné strategické tahy jdou ale jednoduše přečíst, alespoň to vidím a zachovávám chladnou hlavu," popisuje šampion polotěžké váhy.

A jak se vlastně posunula jednání ohledně první obhajoby? I tento účel splnilo pětidenní dobrodružství ve Vegas. „Bavili jsme se o tom, v tuto chvíli jednáme. Víceméně se teď rozhoduji, zda to bude odveta s Gloverem, nebo si střihnu souboj s Blachowiczem," nastínil možnosti.