Co se loni nepovedlo, tak to se vší parádou vyšlo před necelým týdnem. Procházka ještě před odletem do Thajska, odkud následně zamířil k titulovému zápasu do Singapuru, nezanevřel na svůj zvyk a na hlavě si opět nechal vyhotovit pověstnou anténu. Ta mu měla v dlouho očekávaném titulovém duelu proti Gloveru Teixeirovi přinést štěstí, což se nakonec povedlo.