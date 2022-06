Sedm let bez porážky. Jiří Procházka naposledy hořkost nezdaru pocítil v prosinci roku 2015, kdy v největší japonské bojové organizaci Rizin nestačil na Američana Muhammeda Lawala. KO po necelých pěti minutách ale paradoxně českého zápasníka zdravě naštvalo. Český samuraj se zocelil, s každým dalším fightem jeho hvězda stoupala a výsledkem byl titul polotěžké váhy organizace Rizin, po kterém následovala i úspěšná obhajoba. Právě v Japonsku si Procházka udělal světové jméno, pomýšlel však mnohem výš.

Deset výher v řadě během necelých čtyř let stačilo k tomu, aby se Procházka vydal za novou výzvou. Tu představovala nejprestižnější bojová organizace UFC, které dal český zápasník hned několikrát košem. Správný čas přeci jenom nastal a hostěradického rodáka čekalo měření sil s opravdovou zápasnickou elitou. Předpovědi o osudu v zámoří nabízely různé scénáře. Procházka si ovšem napsal ten svůj, vyzrál v bojovníka, který budí postrach široko daleko.

„Od svých sedmnácti, což je nějakých jedenáct dvanáct let, nežiju ničím jiným. Žiju tím, co si zadám a žiju tím každý den. Proto jsem takový, jaký jsem. Proto udělám všechno, abych toho dosáhl. Proto změním svůj životní styl a začnu žít v lese. Znamená to pro mě životní cíl," vysvětluje Procházka v rozhovoru pro O2TV Sport.