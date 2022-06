Titulová bitva se nezadržitelně blíží. Jiří Procházka se začátkem týdne přesunul do Singapuru, místa dějiště UFC 275, jehož vrcholem je souboj o pás polotěžké váhy UFC, ve které se představí právě český zápasník. Ten během pobytu v Asii plní klasické povinnosti související s fight weekem.

Focení, podepisování, fasování zápasového oblečení. Tak nyní v kostce vypadají poslední dny českého zápasníka, který nemohl chybět ani středeční tiskové konference v hotelu Mandarin Oriental v Singapuru. Vrcholem byl staredown obou představitelů titulové bitvy. Ještě předtím ale český bojovník odpovídal na dotazy zvídaných novinářů.

Jak se před zápasem cítíte?

Cítím se v nejlepší formě, ve které jsem kdy byl a jsem připraven ukázat ze sebe to nejlepší. Cítím se zdravý, v dobré náladě, všechno je připravené. Teď už jen stačí v boji ukázat, že jsem ten nejlepší.

Co bude klíčem k vítězství?

Důležité bude se držet jednotlivých bodů a podle nich na soupeři pracovat. Ve správný čas přijde snaha ukončit zápas co nejrychleji.

Podle kurzů jste favorit. Jdete s tímhle do zápasu?

Určitě ne. Nedává mi to do zápasu žádnou výhodu, všechno se bude dít v kleci, kde budeme jen my dva. Nebudou tam žádní lidé, žádná rodina, žádné další aspekty. Jen dobrá příprava, týmová atmosféra a snaha ukázat to nejlepší. Všechno je o tom, jak pracujete s myslí. Moje mysl se soustředí pouze na zápas.

Za poslední rok jste bojoval pouze jednou. Je to pro vás velký rozdíl než v minulosti, kdy jste zápasil častěji?

Je to moje cesta, jít krok po kroku. Když jsem byl mladší, potřeboval jsem bojovat co nejvíc, protože jsem se učil najít svůj styl boje. Nyní už jen ladím detaily. Teď, když jsou větší pauzy mezi zápasy, tak mi to pomáhá být lepším v každém kroku. To všechno beru jako by to mělo být to poslední. Například poslední trénink nebo zápas, i proto mi to pomáhá být lepším bojovníkem.

Předpokládá se, že Teixeira bude chtít jít s vámi na zem. Jak moc jste se tomuto aspektu boje věnoval?

Začalo to na začátku roku. Byla to příprava stát se lepším ve wrestlingu a jiu-jitsu. Snahou bylo zapojit wrestling do mého postojového stylu boje, což byla to nejtěžší věc, kterou jsem musel přijmout. Po nějaké době jsem našel klíč, jak toho dosáhnout. Myslím si, že s ním můžu wrestlit a čelit mu tváří v tvář. Na zemi nejsem jako ostatní zápasníci, kteří chtějí prosazovat jiu-jitsu a podobně. Boj na zemi je pro mě jednoduchý, ground and pound a dostat se k ukončení, nic jiného.

Kde jsou podle vás největší Gloverovy slabiny?

Nechci to říkat před zápasem, protože to budu chtít použít. Ale každý ví, že on je dobrý na zemi a já zase v postoji. Chci ho ale trochu překvapit.

Jak jste si vědom Gloverovy houževnatosti, díky které se může v pozdější fázi zápasu vrátit zpět?

Pracoval jsem na tom, studoval jsem jeho styl. Vím, že je to tvrďák a ví, jak překonat těžké zápasové okamžiky. Já se ale budu snažit na něj tlačit až do konce a hlavně musím být na sto procent přesný.

Co pro vás znamená, když legenda jako Georges St-Pierre o vás řekne, že budete budoucí šampion?

Zrovna včera jsem to četl a znamená to pro mě fakt moc. Georges je opravdový bojovník, který sice už nebojuje, ale jsme si podobní v tom, že zápasení a makání milujeme. Je to pro mě velká čest.

Pokud vyhrajete titul, budete prvním Čechem v historii UFC, kterému se to povedlo. Co to pro vás znamená?

Je to obrovská čest zápasit v UFC o titul z malé země jako je Česká republika, kde MMA stále roste. Před několika lety zde většina lidí ani nevěděla, co to MMA je. Nyní je to velmi populární sport a jsem velmi hrdý, že naší malou zemi můžu reprezentovat v titulové bitvě.

Zápas bude sledovat i bývalý šampion Jan Blachowicz. Když se vám povede vyhrát titul, berete ho jako dalšího soupeře?

Jestli vyhraju, tak mi nezáleží, s kým budu zápasit. Ale těším se, až ho uvidím (úsměv).

Je pro vás velký rozdíl bojovat za denního světla? V Evropě to není zvykem.