Vrchol galavečera UFC 275 v Singapuru napsal neuvěřitelný příběh. Český bojovník Jiří Procházka v samotném závěru zápasu "uškrtil" brazilského šampiona Glovera Teixeiru, čímž šokoval doslova celý svět. „V té chvíli jsem hodil všechno za hlavu. Řekl jsem si, jestli vítězství, tak jakoukoliv formou. Udělám cokoliv. Uškrtit ho, upáčit ho, kopnout mezi nohy ho nemůžu. Pak už jsem se nechal vést," popisuje závěr zápasu český bojovník.

Tato situace zaskočila i trenérský tým, který nejprve nevěděl, co se děje. „Neviděl jsem, jak to tam nasazoval, pak to ale rozhodčí odmávl a najednou nám to došlo. Ani nevím, jak jsem se v kleci ocitl," líčí Hovězák. „Jiří ho tam držel ve škrcení, najednou vstal a já jsem si řekl: Co je? A on vyhrál. Došlo mi to až, když se všichni začali radovat. Měl jsem co dělat, abych zadržel slzy," neskrýval emoce trenérský kolega Karaivanov.

Šampion UFC Jiří Procházka si užíval velkolepý návrat do Brna.Video : Sport.cz

Souboj s brazilským veteránem představoval hodně těžké sousto. Bývalý šampion se ve dvaačtyřiceti letech předvedl ve skvělé formě. „Byl to nejtěžší zápas s nejlepším šampionem světa. Byl absolutně připravený, za to mu velký respekt. Byl to pravý šampion, nebylo to nic zadarmo," uvědomuje si Hovězák.

Krvavá bitva přinesla další nešťastné momenty. Jedním z nich byl hrozivý cut u obočí z konce druhé kola. „Nekalkukovali jsme s tím, že by to sudí mohl ukončit. Když tam o přestávce přišel cutman, tak jsme mu říkali, že jedeme dál. Byla tam obava, sešívali mu to po vrstvách, měl prasklá svalová vlákna," shodli se oba trenéři.

Ani tentokrát to nebyl z pohledu hostěradického rodáka optimální výkon. Sám Procházka po zápase neskrýval zklamání. „S Gloverem jsem v postoji schytával bomby, což si nemůžu dovolit, to by mi v zápase s Reyesem neprošlo," uvědomil si. „Abych pravdu řekl, měli jsme najeté různé varianty. Byly to takové varianty, které měly fungovat víc než stoprocentně. Moc těch variant ale nevyšlo," připustil brněnský trenér Karaivanov.

Záznam: Setkání s MMA bojovníkem Jiřím Procházkou v BrněVideo : Sport.cz

Singapurská mise ovšem účel splnila. Procházka vybojoval titul šampiona UFC, čímž se nesmazatelným písmem zapsal do její historie. Mnoho lidí po zápase tento triumf srovnávalo i s legendárním hokejovým zlatem z Nagana. „To je na lidech, jak tohle ohodnotí. Na mně je jen udělat svojí práci nejlíp, jak umím," konstatuje Procházka, kterého při pondělních oslavách v Brně přivítalo zhruba tisíc fanoušků. Český bojovník jim nejprve ukázal vybojovaný pás krále polotěžké váhy, poté došlo i na focení či autogramiádu.