„Vzniklo to tak, že mi volal trenér Jaroslav Hovězák, jestli si nechci změnit přezdívku na to BJP, že to bude znít líp. Shodou okolností jsem se nad tím dva tři týdny rozmýšlel. Jestli nevybrat něco, co by mě víc vystihovalo, třeba Český samuraj nebo právě BJP. Tohle byl ten poslední podnět. Řekl jsem ok, jdeme do toho," vysvětlil změnu devětadvacetiletý zápasník.