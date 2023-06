V pondělí to byl přesně rok od doby, co se Jiřímu Procházkovi povedlo v UFC získat titul. Vybavily se vám vzpomínky na tento historický okamžik?

Vůbec mi nepřipadalo, že už je to rok. Kdybych to neviděl na sociálních sítích, tak bych o tom asi ani nevěděl. Samozřejmě vzpomínky na to všechno kolem tam stále jsou. Příprava, co všechno tomu předcházelo, jak probíhal zápas a co bylo po něm. Vyvstalo mnoho vzpomínek. Byla to hodně silná cesta, na kterou se nedá jen tak zapomenout.

Dnes je situace jiná. Procházka na konci loňského roku uvolnil titul a polotěžká divize má jiného šampiona...

Je to tak. Jiří ho tehdy uvolnil kvůli tomu, aby divize nestála. Je to zcela jednoznačný čin, který udělal a který zřejmě nemá obdoby. Teď chystáme návrat a dohoda s UFC byla taková, že jakmile se vrátíme do zápasu, tak půjdeme okamžitě s držitelem titulu, což je aktuálně Jamahal Hill. Je to stoprocentní, že půjdeme právě s ním.

Nyní tedy jednáte o tom, kdy se zápas uskuteční?

Přesně tak, uvažujeme nad zářím, listopadem a prosincem. V úvahu připadal ještě srpen, kdy se to hodilo UFC. Vzhledem k tomu, že by ale příprava nebyla stoprocentní, tak jsme to zavrhli. Teď ladíme právě tyhle tři měsíce. Spíš se snažíme, aby to bylo v říjnu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martin Karaivanov (@martinjetsaam)

Říjen je tedy ideální měsíc pro návrat?

Z těch tří ano. Vzhledem k tomu, že je dostatek času na přípravu a zároveň, aby Jamahal tak dlouho nestál.

Jak se k situaci staví UFC? Snaží se na vás ohledně termínu nějak tlačit?

Vyloženě netlačí, ale byla pobídka právě na srpen, kdy jsme řekli, že se nezvládneme zodpovědně připravit. Pro nás to není přijatelné.

Je fakt, že Hill se snažil skrze rozhovory a média tlačit právě na srpnový termín...

V podstatě mu nic jiného, než zatlačit přes média, nezbývalo. Chtěl si vynutit nějakou reakci. Nechci říct, že musí počkat, ale dohoda je taková, že půjdeme s držitelem titulu. Nedává smysl, aby mezitím šel s někým jiným. S kým by totiž šel? Jsou tu Ankalajev nebo Blachowicz, kteří proti sobě šli a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Dále je tu Pereira, který je v polotěžké divize novic a není to o tom, že by měl hned dostat titulovou šanci. Teď jde navíc s Blachowiczem. Kdo jiný by tedy měl jít o titul?

Moc variant tu není, viďte?

Moc ne. Nově je tam právě Pereira, Hill je držitel a na vítězné vlně je Walker. Dále je tu Smith, u kterého nevím, jak na tom bude. Pak je tu ještě Rakič, který je po zranění a moc o něm nevíme. Není moc aktivní na sociálních sítích, kde by vyzýval někoho podobně jako nás před jeho zraněním. Tyhle jména, která jsem vyjmenoval, připadají v úvahu a tak nějak mohou hrát prim o titul.

Zabojovat o titulovou šanci budou moci v červenci Jan Blachowicz a Alex Pereira. Jak jejich duel vidíte?

Pokud se Blachowicz dobře připraví, tak by to mohl být stejný průběh, jako Pereirův poslední zápas s Adesanyou, ve kterém prohrál. Zároveň si myslím, že to bude ponaučení i pro Alexe...je tedy možné, že Jana porazí. A pokud tomu tak bude, tak se to v polotíze zamíchá. Pro Pereiru by to následně mohlo znamenat titulovou šanci.

Naopak v případě úspěchu Blachowicze a následně i Procházky v bitvě o titul proti Hillovi, by mohl přijít zřejmě největší evropský MMA duel, co tu kdy byl. Souhlasíte?

Také si myslím, že pokud Blachowicz porazí Pereiru a Procházka Hilla, tak by další titulová bitva byla právě mezi Janem a Jiřím. A kde by to mělo být? UFC to dává smysl kdekoliv ve světě. Pro evropského fanouška naopak jedině v Evropě. Ideální by bylo Česko nebo Polsko. Mohli jsme vidět, jak polská organizace KSW teď měla na Národním stadionu ve Varšavě 60 tisíc diváků. U nás takový stadion, který by nabídl zápas pod širým nebem, není. Už z toho pohledu by to zřejmě bylo Polsko, kde by se patrně bořily rekordy. Byl by to mazec...ale nemyslím si, že by UFC vyloženě na tohle bralo ohledy. Jeden z důvodů, proč by to mělo být v Evropě, to ale je. Zatím ovšem předbíháme...

Co vůbec říkáte na současného šampiona Hilla?

Myslím si, že Teixeira v zápase proti němu nebyl tak stoprocentní (prohrál jednomyslně na body - pozn. red), jako proti nám. Hodně vydržel, ale nepředvedl ani zdaleka to, co proti Jiřímu. Hilla ale rozhodně nepodceňujeme. Je to nepříjemný typ soupeře...na kterého máme recept. S Jiřím jsme na něj hledali díry, na které zacílit. Podřizujeme tomu tréninky i mentální přípravu. Budeme připraveni.

Právě po zmíněném duelu Hilla s Teixeirou ukončil Glover kariéru. Je to podle vás definitivní?

V tu chvíli, kdy to udělal, to asi dávalo smysl. Ale jak se říká - nikdy neříkej nikdy. Nevím, zda mu někde vzadu nebude hrát, že by se ještě nějakým vítězným zápasem vrátil. Je možné, že se o to víc zaměří na svého svěřence Pereiru a svůj gym, kde bude vychovávat nové zápasníky.

Foto: La Sueur Staredown mezi Jiřím Procházkou a Jamahalem Hillem na turnaji UFC 285.

Když přejdeme přímo k Jiřímu, jak to vypadá s jeho rukou? Už jedete plnohodnotné tréninky?

Poslední verze pana doktora, který se na ruku díval, je taková, že je všechno v pořádku a rameno je připraveno na stoprocentní zátěž. Každopádně musíme s ní pracovat opatrně, a ne do toho vlétnout úplně na sto procent. Můžeme ale vykonávat veškeré tréninkové věci. Zatím v českých podmínkách, a jakmile budeme mít datum zápasu, tak naplánujeme nějaký zahraniční kemp.

Jak se dokázal s náročným zraněním vypořádat? Od operace je to už sedm měsíců.