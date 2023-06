Obhajovat titul šampiona měl Procházka loni v prosinci, kdy se měl v zápase znovu utkat s Teixeirou. Kvůli vážnému zranění ramene, které si Procházka přivodil při tréninku v Las Vegas, však český bojovník zápas zrušil a pásu šampiona se vzdal. Jakmile se ale dá zdravotně do pořádku, je Procházka připraven o titul bojovat. V prosinci podstoupil operaci a poté začal rehabilitovat. Podle svých slov by měl být nejpozději v září připraven bojovat o opětovný zisk pásu.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku má přezdívku Denisa, nyní si dává do jména zkratku BJP. "Nad tím si chci ještě sednout, abych to hezky vysvětlil. Musím hezky říct ten přímý název, což jsou bomby jako pí... Především je důležité vystihnout myšlenku, jít do toho úplně se vším, na maximum. Boj, fyzická síla, zapojení všech možných dostupných prostředků a schopností těla, abych dosáhl nejlepšího výsledku. O tomhle to je," popsal podstatu zkratky BJP, pod kterou provozuje i obchod se sportovním oblečením a náčiním. Trénuje v klubu Jetsaam Gym Brno pod vedením trenérů Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka.