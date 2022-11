Zdrcující zpráva je skutečností. Nejen prosincový galavečer UFC 282 se obejde bez účasti Jiřího Procházky v kleci. Český bojovník se vážně zranil při wrestlingovém tréninku a magnetická rezonance odhalila přetrhané vazy v rameni. Zdravotní komplikace tak hostěradického rodáka vyřadí minimálně na půl roku, Procházka se rovněž rozhodl uvolnit pás polotěžké váhy pro ostatní bojovníky. Tým kolem bývalého šampiona ovšem neskrývá víru v lepší zítřky, podle trenéra Martina Karaivanova by byl ideální scénář návrat v září příštího roku.

Jak ke zranění došlo?

Došlo k němu na tréninku během wrestlingu, Jiří při hodu blbě dopadl a vykloubil si rameno, kde se mu přetrhaly vazy.

Věděli jste hned, že je to až tak špatné?

Bylo to špatné, ale čekali jsme na to, jestli se to nezlepší. Následně se jelo na magnetickou rezonanci, která potvrdila ten nejhorší možný scénář. V rameni je fakt velká díra, rehabilitace bude hodně dlouhá a hrozí to operací.

Operace tedy není nutná?

Ještě se to konzultuje, ale s největší pravděpodobností bude operace nutná.

Proběhla by operace v Česku?

Řešíme to, ale pravděpodobně ano.

Jiří uvedl, že bude následovat minimálně půlroční pauza. Vidíte to stejně?

Je to o tom, kdy operace proběhne a jak půjde rekonvalescence. Není radno nic uspěchat, protože bude záležet, jak se to bude dařit rehabilitovat. Pak se případně naskočí do tréninku.

Prezident UFC Dana White pro změnu sdělil, že lékaři v historii UFC neviděli horší zranění.

Přesně tak, tohle samé nám také říkali. Prý je to absolutně nejhorší zranění v dějinách organizace UFC.

Jedná se pro Jiřího o největší kariérní ránu?

To si nemyslím, ale je to citelná rána.

Jak to berete vy jako manažer a trenér?

Beru to tak, že chci, aby Jiří byl co nejdřív v pořádku a zrehabilitovaný nastoupil do tréninku a abychom společně dovezli titul okamžitě zpět.

This says it all… pic.twitter.com/JsJBDhBEnh — Martin Karaivanov (@MartinJetsaam) November 23, 2022

Byl by ideálním termínem návrat v příštím roce?

Rozhodně. Ideální scénář je operace, tři měsíce rrekonvalescence, tři čtyři měsíce nástup do tréninku a třeba v září si jít pro titul.

Jiří navíc uvolnil pás, jaký UFC zvolila postup pro ostatní bojovníky?

Je dané, že o titul půjde Jan Blachowicz s Magomedem Ankalajevem. Glover Teixeira zápas odmítl, chtěl víc času na přípravu na nového soupeře. (UFC nevyhověla žádosti o to, aby se Teixeira v prosinci utkal s Blachowiczem nebo v lednu v Brazílii s Ankalajevem - pozn. red.). Je to tak, jak to je, po vyjednávání se UFC rozhodla takhle. Glover každopádně nyní o titul bojovat nebude, pak se uvidí, jak se situace v polotěžké divize dál vyvine. My jsme každopádně odhodlaní po rekonvalescenci nastoupit a získat ho zpět.

UFC informovala, že jakmile se Jiří vrátí, okamžitě bude bojovat o titul. Je to tak?

Ano, je tu taková dohoda. Jakmile se Jiří vrátí, bude zdravotně v pořádku, tak nastoupí do titulové bitvy v polotěžké divizi.

Jaké jsou aktuální plány? Zůstáváte ve Vegas?