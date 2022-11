Vémola si peklem prošel minulý rok, kdy laboroval s vážným zraněním lokte, kde mu dokonce odumíral vaz. Terminátor tak nuceně absentoval několik dlouhých měsíců a v kleci se neukázal více než rok. Rovněž musel podstoupit chirurgický zákrok a další měsíce si musel dávat na operovanou ruku pozor. Do kulatého kolbiště se tak podíval až s odstupem 14 měsíců.

„Já sám vím, jak jsem se cítil, když jsem se na Štvanici musel dívat na to, jak Samuel „Pirát" Krištofič nastupoval proti Naruszczkovi o pás, který jsem věděl a věřil, že je můj. Je to nejhorší, co může být," přiznal Vémola, který musel kvůli zranění zrušit hned dva duely (s Marcinem Naruszczkou a Samuelem Krištofičem).

Procházka si přivodil vážné zranění ramena, které je podle informací od prezidenta UFC Dany Whitea vůbec tím nejhorším v historii slavné organizace. Českého šampiona čeká minimálně půlroční pauza. „Upřímně mě to strašně mrzí, z vlastní zkušenosti vím, že pro zápasníka nemůže být nic horšího, než přijít o titul. Zároveň vím, že někdo s tak tvrdou vůlí, hlavou a cílevědomostí, jako je Jirka, tak je jen otázka času, než si pro titul dojde zpátky a že někdo z těch frajerů bude mít ten pás jenom půjčenej," je přesvědčený Terminátor.

„Malá útěcha pro Jirku, ale zároveň velká nevýhoda pro budoucího šampiona je to, že by proti Gloverovi Teixeirovi postavili někoho, jako je Blachowicz nebo Ankalajev. Celý svět bude nad tím titulem držet otazník. Celý svět bude říkat: „Má ho jenom proto, že Jirka je zraněnej. Jaké by to bylo, kdyby tady Jiří byl a nebyl zraněnej.„ Vím, že asi to bude souboj o právoplatného šampiona, ale v očích všech fanoušků světového MMA, to bude jen boj o prozatímní pás, dokud je opravdový šampion na odpočinku a dává se dohromady," myslí si šampion organizace Oktagon MMA v polotěžké váze.

Už teď se přitom klade otázka, zda Procházka po svém návratu může dosáhnout na podobnou formu, v jaké byl před zraněním. „Celej svět bude v očekávání v jaké formě se Procházka po zranění vrátí a všichni mu budeme držet palce. Hlavně, ať se dá dohromady," přeje kolegovi z klece Vémola.

„Až se Jiří vrátí, tak se určitě máme na co těšit. Já mu přeji co nejrychlejší návrat, je to to nejhorší, co pro sportovce může být," dodal bývalý bojovník nejslavnější organizace, kterého 30. prosince čeká boj o titul střední váhy s Patrikem Kinclem. Vémola se v případě zisku pásu může stát dvojnásobným šampionem.

This says it all… pic.twitter.com/JsJBDhBEnh — Martin Karaivanov (@MartinJetsaam) November 23, 2022

Podporu směrem k Procházkovi vyjádřili další čeští i zahraniční zápasníci. Američan Sean Strickland, který se rovněž připravoval v Las Vegas, uvedl, že nešťastnému zranění přihlížel na vlastní oči. „Byl jsem tam, když se to Jiřímu stalo. Tento chlapík pak chtěl s Gloverem bojovat jednou rukou. Jsem rád, že mu to někdo rozmluvil. Mentalita šampiona," vyjádřila se sedmička střední váhy UFC.