Takovou událost si nešlo nechat ujít. Jiřímu Procházkovi v bitvě o titul polotěžké váhy organizace UFC držela palce celá řada fanoušků, kamarádů, ale také kolegů z řad zápasníků. Strhující pětikolová bitva pohltila i dalšího českého zástupce v UFC Davida Dvořáka, který se bezprostředně po zápase podělil o své dojmy v rozhovoru pro Sport.cz

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po zápase?

Byl to naprostý úlet, masakr, pecka a paráda. Mám hroznou radost. Byl to jeden z nejlepších fightů, které jsem kdy viděl.

Jak se vám líbily výkony obou zápasníků?

Musím vyzdvihnout oba zápasníky. Oba svedli skvělou bitvu se skvělými výkony, dali do toho vše a nabídli hodně kvalitní podívanou. Pro diváka to byla naprostá paráda.

Kolikrát se vám během zápasu zastavil dech?

To snad nedokážu ani spočítat, v každém kole hned několikrát (smích).

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený David Dvořák (@dvorak.david)

Čekal jste před duelem, že by to mohlo být zápas na pět kol? Mnozí čekali rychlé KO nebo submisi.

Tak to jsem fakt nečekal. I moje předzápasové prognózy byly takové, že to skončí během prvních dvou kol. Tohle mě upřímně také překvapilo.

Teixeirovi se navíc poměrně bleskově povedlo vzít Procházku na zem.

Takhle rychlé jsem to popravdě rozhodně nečekal. A už vůbec jsem nečekal to, že se Jirkovi povede ze země takhle často utíkat a nic mu nedovolí.

Glover hned několikrát jednoduše přelezl do plného mountu, proč se mu zápas nepovedlo ukončit?

Sám jsem moc nechápal, proč se mu to nepovedlo utáhnout. Je to dobrá pozice nejen pro škrcení, ale také pro údery. Jiří se ale pokaždé dokázal dobře hýbat, což Teixeirovi dělalo velké problémy. Navíc mi i přišlo, že Glover nemá patřičnou energii na to, zápas ukončit.

Procházka byl sice několikrát na zemi, zároveň ale dokázal hodněkrát vstát. I to očividně pomohlo vyhrát.

Přesně tak. Jiřímu se dařilo efektivně vstávat, počkal si a zbytečně nezmatkoval. Ve správný čas se mu dařilo utíkat, což bylo klíčové.

Ve čtvrtém kole se dokonce Teixeira pokoušel arm triangle, který se zdál být jako dobře chycený. Co jste tomu říkal?

Popravdě, když jsem to viděl, tak jsem si myslel, že je hotovo. Měl to opravdu dobře chycené, alespoň tedy z pohledu diváka. Naštěstí tomu tak nebylo a Jirka se z toho dokázal ukázkově dostat, což bylo klíčové.

Jiří Procházka proved he is a true fighter tonight #UFC275 pic.twitter.com/Id4mWvuzto — Pure Finishes (@PureKnockouts) June 12, 2022

V pátém kole byl na tom lépe Brazilec, který by zřejmě na body vyhrál. Viděl si to podobně?

Tak to každopádně, i z mého pohledu by to na body uhrál Glover.

28 vteřin před koncem přišla od Jiřího nečekaná submise. Věřil jste, že se něco takového může povést, nebo jste byl smířený s porážkou?

Tak tohle by mě rozhodně nenapadlo, nečekal jsem, že něco takového Jirka vytasí. A že se mu ho podaří uškrtit, tak to jsem ani v nejmenším nečekal. Myslel jsem si, že se to Gloveru povede přečkat a bude spoléhat na výhru na body.

Co titul znamená pro Českou republiku?

Rozhodně je to obrovský úspěch. UFC bude zase o naší zemi vědět o něco víc. Svět nás bude víc vnímat a pro nás je to velká šance se třeba znovu podívat na UFC turnaj v Praze.

Kdo bude podle vás soupeřem pro první obhajobu? Mohl by to být bývalý šampion Jan Blachowicz?