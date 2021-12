Prolije se polská krev? Českého bijce žene za vítězstvím nová motivace

„Dřív jsem bojoval sám za sebe, protože mě to bavilo a ten sport mě nabíjel. Momentálně ale bojuju za svojí rodinu, syna a přítelkyni. Je to moje motivace. Bez přítelkyně bych to se zápasením skloubit nedokázal. Je mi ale líto, že jsem často pryč a syna moc nevidím."