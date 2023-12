Ač PML až do této chvíle platilo za čistě postojářskou organizaci, kde největší podíl měly zápasy v thajském boxu, nyní přichází nemalá změna. Na každém turnaji se nově představí i zápasy v MMA, organizátoři tak budou mít plné ruce práce s přestavbou ringu za klec a naopak.

K premiérovému turnaji v příštím roce dojde již 3. února v Třinci, kde se představí i tváře z organizace Oktagon MMA. Chybět by neměly ani Ondřej Petrášek, Melvin Mané či Veronika Smolková a ve hře je stále start dalších zajímavých jmen. Živí se i plány na grapplingové duely slovenských reprezentantů v UFC Ľudovíta Kleina a Martina Budaye. Smlouvy v elitních organizacích by těmto bojům vadit neměly.

Dvojité vážení se zatím bude týkat čistě postojových disciplín, byť si to na prvním turnaji vyzkoušejí i zápasníci MMA. Zatím to ale pro ně bude mít pouze informativní charakter, promotéři údajně chtěli s touto scénou pracovat postupně a nevystavit bojovníky tak velkému šoku, jelikož podobný systém vážení na domácí scéně zatím neexistuje.

Změnou projde i bodování zápasů. „Bude to otevřené bodování, kde jako první na československé scéně zveřejňujeme body po každém kole,“ uvádí Tkadlánek. Bojovníci se tak po každém odbojovaném kole dozvědí, jak jej příslušní rozhodčí ohodnotili. Týkat by se mělo také zápasů v MMA.

K tomuto kroku spěje i domácí největší bojová organizace Oktagon MMA. „Myslím, že všichni cítíme, že se bodování v MMA musí změnit, pohnout. Můžu slíbit, že se v Oktagonu stane jedna důležitá věc. A to už poměrně brzy. Bude veřejné bodování po každém kole. Je jednoduché to říct, ale technické řešení není úplně jednoduché. Celé se to musí vymyslet,“ řekl v pořadu MMA Letem Světem Ondřej Novotný, jeden z majitelů Oktagonu.