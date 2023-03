Pamatujete na loňskou spanilou jízdu české zápasnice během premiéry v prestižní PFL? Jindrová si v tamní organizaci udělala jméno a během pěti měsíců smázla hned tři soupeřky. Cestu za milionem dolarů (přibližně 22 milionů korun) jí až v semifinále zatarasila dvojnásobná vítězka Kayla Harrisonová, která našla přemožitelku až ve finálovém duelu.

Také letos čeká na českou zápasnici kvapíkové tempo. „Letos mám o jeden zápas méně, smlouvu si už nemusím vybojovat. Díky loňskému výsledku, kdy jsem skončila na třetím místě, jsem automaticky v turnaji, kde je nás deset. Každá máme před sebou dva zápasy, zase po dvou měsících, poté záleží, jak kdo dopadne. Následně nás dají do žebříčku a postupují čtyři do semifinále," popisuje dvaatřicetiletá ranařka z Plzně.

První zkoušku představuje o tři roky starší Američanka Amber Leibrocková, která budí respekt díky vysoké postavě. „Je to veteránka Bellatoru a má spousta zkušeností. Máme podobnou bilanci, je to skoro stejné. Má 183 cm, já 172, těch 11 čísel je poměrně rozdíl. Je to blbé, protože zápasy chci odzápasit v postoji a chci si držet od soupeřky vzdálenost," popisuje úskalí.

Jindrová přesto od posledního zápasu udělala několik změn. Letos bude například zápasit v nižší váhovce do 65,7 kg. „Myslela jsem si, že to bude v pohodě, ale bojuji s tím trochu víc. Furt zbývají tři týdny, chybí mi sedm kilo a mám co dělat. Věřím, že to zvládnu," říká Jindrová, která si tak musí odpustit řadu pochutin. „Nesmím jíst sladké, na které mám teď hodně chuť. Musím úplně vyřadit sladké pití, večer ani žádné sacharidy," upřesňuje.

Další změnou je nová spolupráce s mentálním koučem Janem Mühlfeitem. „Jsem ráda, že mě přijal a začali jsme spolupracovat. Pomáhá mi to. Chtěl jsem s ním spolupracovat už loňský rok, ale nenašla jsem úplně odvahu ho oslavit. Trochu jsem se styděla. Jsem ráda, že jsem ten krok udělala. Řešíme mojí hlavu, před zápasy bývám nervózní a občas si zbytečně nevěřím," líčí Jindrová, která se připravovala i pod křídly zkušeného boxera Filipa Miňovského.

Foto: PFL Vanessa Melo a Martina Jindrová během vzájemného souboje v loňské sezoně PFL.Foto : PFL