View this post on Instagram

„Tím chceš říct, že já si hraju na milionáře? Ty vole, ty chudáku vousatý, zavři to,“ opáčil 48letý veterán tuzemské scény, který v kleci prohrál pouze dvakrát, jeden z jeho přemožitelů – Lukasz Brzeski – to dotáhl až do UFC.

Oba kohouti se znovu viděli takřka nedávno, kdy Cverna „nezvaně“ zamířil do Poděbrad několik dnů před konáním galavečera. „Přijel jsem se podívat do Poděbrad se, jaké to tady mají. Vidím, že to tady mají super krásné, “ říká ve videu, ve kterém k jeho automobilu přistoupí právě Závoda. „Kámo, tady nemáš, co dělat. Poděbrady jsou moje město. My dva se uvidíme až 16. září!“ řekl razantně.