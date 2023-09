View this post on Instagram

Veličkovičovu cestu pyramidou pochopitelně monitorují i světová média. Pořádný ohlas to má také v jeho rodném Srbsku, kde se během jeho duelů bouřlivě fandí. „Minule mi můj bratr poprvé po zápase napsal a zavolal. Řekl: Jsem v práci a všichni sledují tvůj zápas, je to šílené. Dostal jsem tolik zpráv jako nikdy předtím. Byl bych velmi hrdý, kdybych získal výhru pro Srbsko,“ říká rodák z Noveho Sadu.

Šance na reparát je za rohem, na Balkáně doufají, že tentokrát se šťastným koncem. „Jsem velmi soutěživý a nadšený, že mám možnost jít do toho znovu a trochu lépe se připravit. Budu mít větší šanci. Opravdu jsem v kariéře dřel, abych se dostal sem, a nechci, aby mi to uniklo,“ uvědomuje si tíhu okamžiku Veličkovič, jenž v projektu dokázal zdolat Moldavce Iona Surdua a Němce Christiana Jungwirtha. Především duel s posledně jmenovaným byl pro oko diváka opravdu skvostný. „Zápas byl rozhodně vrcholem mé kariéry,“ hodnotí.

Podle sázkových kanceláří není Kozma nikterak velkým favoritem. Zřejmě to umocňuje i fakt, že na rozdíl od roku 2019, kdy byl duel vypsán na pět kol, se tentokrát bude soupeřit v tříkolovém boji. Jednatřicetiletý „Růžový Panter“ zároveň nechce podruhé v kariéře doplatit na neúspěšnou odvetu. „Pro mě to může být nevýhoda, vyhrál jsem jednou a člověk může mít tendenci ho podcenit, ale to já neudělám. Udělal jsem to s Číňanem (Jaroslav Poborský) a prohrál jsem, teď to nehrozí. Ponaučil jsem se,“ popisuje.