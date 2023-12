Hlavní předzápas turnaje v Texasu přitom skončil již v závěru třetí minuty. Turner svým nátlakem soupeřem otřásl, následně v dobíjení pokračoval i na zemi, kde to několikrát vypadalo, že konec zápasu visí doslova na vlásku. Sudí Hatley však vyčkával až do té doby, dokud Green neupadl do bezvědomí, přičemž i v tomto stavu inkasoval pěstí přímo do hlavy.

Není proto divu, že krom vítěze zápasu se nejčastěji skloňovalo i jméno hlavního rozhodčího, nad jehož počínáním nevěřícně kroutí hlavou i elitní bojovníci či odborníci. „Hatley je skvělý rozhodčí, ale na co sakra čekal? Je to prosté. V sázce jsou životy lidí, v sázce je také jejich dlouhodobé zdraví. A tohle, co předvedl, bylo naprosto odporné a hanebné. Vsadím se, že kdyby on sám byl obličejem hlavou dolů a lidi by ho takto bili, tak by chtěl, aby to skončilo co nejdřív,“ vyjádřil se čtyřiatřicetiletý kyperský rodák Bisping.

JALIN TURNER ON SHORT NOTICE KNOCKS OUT BONNY GREEN THREE TIMES #UFCAustin pic.twitter.com/yaMOV9qsVy — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) December 3, 2023

Hatley přitom patří mezi nejzkušenější sudí, duely rozhoduje už od roku 2005. „Sakra, co to ten rozhodčí dělal? Chtěl, aby Brown v té kleci umřel? Co to sakra bylo?“ divil se na sociálních sítích i uznávaný zahraniční novinář Ariel Helwani. „To bylo jedno z nejpozdnějších ukončení, které si pamatuji. Hatley snad chtěl, aby Brown byl úplně mimo,“ nechápal MMA reportér Aaron Bronsteter.

Sociální sítě zaplavila lavina komentářů. „Tohle bylo jedno z absolutně nejhorších ukončení v historii MMA. Dostáváš tolik ran, ale přesto to nestačí. Šílenství,“ vyjádřil se také Daniel Cormier, bývalý dvojnásobný šampion UFC v polotěžké a těžké váze. Jednoznačné východisko měl někdejší bijec Jamie Varner. „Páni, snad tenhle rozhodčí už nikdy nebude řídit žádný další zápas.“

Překvapení z pozdního ukončení neskrýval ani sám vítěz souboje Američan Turner. „Ano, byl jsem překvapený, že to rozhodčí nezastavil dřív. Já ale musím útočit, dokud mě nezastaví, je to součást mé práce. Takový je byznys. Musíte dělat to, co musíte,“ říká osmadvacetiletý rodák z Kalifornie, jemuž se povedlo po dvou nezdarech v řadě konečně zvítězit.

Bobby Green vs Jalin Turner full fight at #UFCAustin 🎬 pic.twitter.com/RaYEdEjhhl — AlAudhli 𝕏 العوذلي (@AAudhli) December 3, 2023

„Za výhru jsem pochopitelně rád, rozhodčí to ale měl ukončit mnohem dřív. Ten kluk pochází ze stejného města jako já, nebylo jednoduché v něm vyrůstat. Proto mě mrzí, že Bobby musel schytal tolik ran,“ mrzelo Turnera po zápase.