Vrchol letošního roku v bojových sportech zasáhla pořádná rána. Mimo hru je totiž protagonista hlavního duelu turnaje Oktagon 38 Karlos Vémola, který se kvůli zdravotním problémům nakonec nepostaví do odvetného souboje s rivalem Patrikem Kinclem. Terminátor tak musí zapomenout na přání stát se dvojnásobným šampionem.

Pořádný otazník nad druhém měřením sil přitom vyskočil již minulý týden, kdy sedmatřicetiletý Vémola kvůli blíže nespecifikovanému zánětu ulehl do pražské motolské nemocnice a byla mu předepsána antibiotika. Rázem zbystřili nejen napjatí fanoušci, samotná organizace, ale hlavně již zmíněný Kincl, který na odvetu čekal dlouhé čtyři roky. „Hlavně, ať ten zápas je," přál si šampion divize do 84 kilogramů.

Největší česko-slovenská bojová organizace zprávu o zrušení vrcholu posledního turnaje letošního roku oznámila během úterního odpoledne na sociálních sítích. „Na základě zdravotních potíží nenastoupí (Vémola) v pražské O2 areně do zápasu s Patrikem Kinclem. Aktuálně pro šampiona jednáme o několika náhradách," napsala organizace.

Do hry tak vstoupí jiné jméno, o jehož podobě se zatím jedná. Kdo by ale teoreticky mohl o titul zabojovat? Co se týče žebříčku střední divize, tak je na tom nejlépe Francouz Alex Lohoré, se kterým ale hradecký bojovník před necelými třemi měsíci bojoval a získal pás šampiona. Kincl v minulosti zápasil i s rankingovou trojkou Samuelem Krištofičem, v úvahu připadá i další v pořadí Zdeněk Polívka.