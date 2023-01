Ač je kovaný postojář, přesto se nezalekl ani možnosti poměřit síly v MMA. Domácí talent Tadeáš Růžička si je zkrátka vědom, kam ho případný skalp věhlasného ruského bojovníka Chajala Džanijeva (v kickboxu 45-4, MMA 1-0) může katapultovat. „Ať už vyhraju, nebo ne, musím udělat libovej zápas a tím se mi otevře spousta dveří," líčí Růžička, který bude po dlouhé době plnit roli outsidera. Právě souboj v ruském Jekatěrinburgu slouží jako náhrada za zrušený fight v nové holandské organizaci T8KO, kterou vlastní obchodník a bývalý kickboxer Andrew Tate, jenž byl v předchozích dnech zatčen.

Kdy přišla nabídka a měli jste o přijetí hned jasno?

Nabídka přišla v pátek, protože jsem měl původně zápasit v Holandsku na jedné podorganizaci, kterou sponzoroval Andrew Tate, kterého zatkli. Sportovní komise to proto zamítla. Je možné, že už to vůbec nebude. Musel jsem proto shánět jiný zápas a jako první přilétla nabídka z Ruska. Byla to obrovská výzva a bez váhání jsme jí přijali. Můj soupeř je opravdová legenda a já můžu jedině překvapit. Je to velká věc a musím se ukázat.

Bral jste ohled i nabízené peníze za zápas?

Šlo mi hlavně o to, abych měl zápas. Jakmile jsem se dozvěděl, že je to s takovou legendou, tak nebylo o čem. Mým hlavním cílem je dostat se do světa, a jestli se tam přes někoho mám dostat, tak je to přesně on. Ať už vyhraju, nebo ne, musím udělat libovej zápas a tím se mi otevře spousta dveří. Takové nabídky se neodmítají.

Jak na váš zápas reagovala organizace RFA, se kterou máte podepsanou smlouvu?

Tenhle zápas mi dokonce domlouval Martin Woodecki, což je matchmaker RFA. Problém s tím nemají, naopak tam posílají další své bojovníky. Ne přímo na tenhle turnaj, ale na jejich další akce.

Jelikož se oba specializujete výhradně na postojové disciplíny, zápasit se přesto bude pod pravidly MMA. Proč tomu tak je?

Předpokládám, že si teď chce budovat kariéru MMA bojovníka. Má za sebou jeden zápas, nyní chce další, když je to teď tak populární. Nedaly se určovat a domlouvat podmínky, to my jedeme za ním. Samozřejmě jsme to ale zkoušeli domluvit spíš na postoj, protože zem a wrestling vůbec netrénuji. Je to sice v MMA, ale díky tomu, že je celoživotní postojář, tak si myslím, že i on to bude chtít celou dobu držet na nohách.

Musíte teď narychlo změnit přípravu?

Jedu furt postoj, střídám něco málo z wrestlingu a technik na zemi. Nic extra. Na soupeře se musím především připravit na střet v postoji, protože je fakt tvrdej. Rozhodně ale neříkám, že nebude chtít vzít zápas na zem. Třeba se dostaneme do fáze, kdy zjistím, že je fakt tvrdej a budu ho chtít vzít na zem i já. Přeci jenom jsem tři roky trénoval MMA, něco tam teda je. Moje hlavní příprava je, že se chci přefýzovat, ať mám maximální kondici na přestřelky a největší bomby. Bude to v malých rukavicích. Máme sice krátkou přípravu, ale přizpůsobili jsme se. Museli jsme se přizpůsobit i tomu, že budou pětiminutová kola.

Po dlouhé době budete v opačné roli, kdy budete naopak outsider vy. Vyhovuje vám to?

Soupeř je fakt velké zvíře. Můžu jedině překvapit, nemám co ztratit, což je nejlepší pocit. Můžu klidně chcípnout a ukázat se. U nás za poslední roky všichni očekávají, že vyhraju a kolikrát přijedou soupeři, co jsou také nepříjemní. Mám pak pocit, že nesmím prohrát a je to zátěž. Teď na sobě nemám absolutně nic, maximálně, aby mě tam nezrakvil.

Dost možná budou někteří lidé namítat, že jdete zápasit do Ruska, které necelý rok vede válku s Ukrajinou.

Upřímně je mi to jedno. Jsem sportovec, je to moje práce. Samozřejmě mě ta válka a celá politická situace netěší, ale rozhodně si tím nechci nechat ovlivňovat svůj život. Stačí covid a všechny tyhle výmysly, které se nám furt staví do cesty. Nenechám si kvůli tomu zavřít šance a dveře do světa. Je mi to jedno, že je to v Rusku. Kdyby to byly takové nabídky, tak bych klidně jel někam přes celý svět na ostrov. Jediné co, tak se trenéři bojí, že se třeba ani nevrátíme (smích).

Bojovat budete v Jekatěrinburgu, kde panuje velká zima...

Přesně tak, sice nevím, kolik tam bude stupňů, ale dvakrát jsem byl v Kazani, kde byla největší zima, co jsem zažil. Bylo tam snad -30°C.

Co po zápase v Rusku? Už máte něco rozjednaného?

(zamyslí se). Bohužel ne. Pokud se celá organizace nerozpadne, tak 4. března bych mohl mít zápas v K-1 na T8KO. Kdyby se to teda potvrdilo a přesunuli by to. Jinak čekám, až mi dají datum na titul v RFA. Je to jisté, jenom čekám, kdo se ke mně probojuje a s kým si to rozdám.

Plány jsou tedy spíše v zahraničí?