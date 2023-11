Fotogalerie +1

Civilním povoláním policista Pokorný, na druhé straně sebevědomý „grázlík“ Rock, jenž má za sebou poutavý příběh z minulosti, v níž nechybí prodej drog či rvačky v ulicích. Byl také deset let na útěku a dokonce seděl v cele. Není proto tajemstvím, že mezi jeho úhlavní nepřátelé patří právě zástupci ozbrojených složek, což českému bojovníkovi dával každou chvíli „sežrat“. Spor se nyní navíc přesunul do reality, v níž bylo pořádně rušno.

Během oficiálního vážení to zprvu vypadalo až nečekaně klidně. Veterán Pokorný nejprve nechtěl mít s tradičním staredownem nic společného, proto odcupital od svého soka, kterému se přesto záhy nevyhnul. Intenzivní pohled tváří v tvář, při kterém se dalo napětí snad i krájet, vyústil v postrčení do Pokorného. Emoce jinak klidného zápasníka rázem vzplály. Nastartoval je i pořádně tvrdý kopanec, který českého veterána donutil konat ještě v útrobách hotelu v Manchesteru (v přiloženém videu v čase 23:35).

„Bu*erante pos*anej,“ řval Pokorný česky na irského bojovníka, jenž jeho slovům pochopitelně nerozuměl. „Přijde ti to normální tady na staredownu? Už brečíš? Dej si ještě round kick, pojď. Sráči jeden, pos*anej. Ty, že jsi profík? Takhle se chová profík?“ nepřestával český bojovník hustit smršť slov do rivala, jenž se před červencovým turnajem dostal v zákulisí i do konfliktu s Vladimírem Lengálem.

„Můžeš mi to říct anglicky!?“ dotázal se irský svéráz. „Já tě seru! Neumím anglicky, jsem Čech a nestydím se za to. To je chování, ty zápaďaku!“ ukončil ostrou debatu Pokorný, kterého celou dobu museli od případného další střetu kočírovat i rozhodčí. Je tedy jasné, že pořádná dohra se dá čekat i v sobotu v kleci, kde už oba bojovníky nikdo nezastaví.

Před samotným střetem je tu ale ještě jeden háček, a to dost podstatný. Zatímco velezkušený Pokorný bezpečně navážil, jeho nenáviděný sok naopak přestřelil hned o 900 gramů, díky čemuž bude muset v následujících dvou hodinách podstoupit druhý pokus. Irskému kontroverznímu rváči nevyšel ani pokus o „podvod“, kdy se pokoušel opírat rukama o obruč ochranné plenty, což by mu pomohlo ve snížení váhy. Podobně si počínal například na červencovém turnaji na pražské Štvanici, kde mu to ovšem u rozhodčích prošlo.

Pro Rocka, který pořádně rozvířil vody v lehké divizi, se bude jednat o třetí vystoupení v Oktagonu. Naposledy dominantně přejel Čecha Jana Malacha a stejně tak bude chtít skoncovat i s jeho krajanem. „Vlezu do klece a budu si s ním dělat, co budu chtít. Chci ho utáhnout, vypnout ho kopem na hlavu nebo rukama. Nebo ho budu tři kola mučit? Uvidíme, jakou budu mít náladu. Přijdu tam a udělám mu díru do hlavy,“ říká bývalý dealer drog, jenž má v kariéře bilanci 8 výher, 1 porážek a 1 remízy.