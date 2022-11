Šampion jak se patří. Chci mít nejvíc pásů! 10 obhajob? To je málo, jsem při chuti, hlásí

Přes čtyři roky drží pás šampiona, v pozici krále veltrové váhy navíc dokázal svůj trůn uhájit již pětkrát. Třicetiletého Davida Kozmu čeká 3. prosince další šichta, na turnaji Oktagon 37 v Ostravě bude tentokráte mistrovský pás bránit před Brazilcem Kaikem Britem. „Každou obhajobou mě to baví čím dál víc, chci to prodlužovat tak dlouho, jak to jen půjde,“ neskrýval přání bojovník přezdívaný Růžový panter, který bude chtít znovu vsázet na osvědčenou taktiku.

Gábor Boráros, Samuel Krištofič, Máté Kertész, Leandro Silva, Bojan Veličkovič a Petr Kníže. Ani jeden z této šestice bojovníků nedokázal v titulové bitvě na Kozmu vyzrát. Růžový panter pětkrát uhájil královský trůn, obhajoby ho zkrátka baví. „Chci si vytvořit nějaký odkaz v tom, že jsem byl šampion nejdelší dobu a chci to prodlužovat tak dlouho, dokud to půjde," má jasno šampion veltrové váhy. A ideální počet obhajob? „10 je málo, já chci víc. Aby šance, že to někdo překoná, byla hrozně malá a já měl nejvíc pásů v Oktagonu. Metu ale nemám, čím víc, tím líp. Kariéru chci jet dlouho...až mi bude třeba 40, tak chci ještě zápasit," přiblížil s úsměvem třicetiletý bojovník plány do budoucna. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA CHAMPION (@david.pinkpanther.kozma) Další obhajoba ho přitom čeká již 3. prosince. Na ostravském turnaji Oktagon 37 v kleci přivítá Brazilce Kaika Brita, na kterého bude chtít vyzrát právě díky zkušenostem z dlouhých pětikolových soubojů. „Mám rád, když soupeře tavím a oni v pozdějších kolech nemůžou. Na fyzičce si dávám hodně záležet, starám se o ni nejvíc ze všeho, je to pak v zápasech znát," prozradil rodák z Karviné. A není se čemu divit. Kozma hned čtyřikrát z pěti titulových obhajob bojoval kompletních pětadvacet minut. „Občas to vypadá, že jsem mrtvej a že nemůžu. Já jen šetřím síly, protože každé zvednutí po konci kola bere hodně síly. Šetřím to i tak, že si lehnu na záda, plazím se po zádech. Je to fakt náročné," přiznává Kozma. „Kaik šampionská kola ještě nezažil, a pokud se tam dostaneme, tak to pro něj bude hrozná smrt. Bude to hrát v můj prospěch, není na to zvyklej," uvědomuje si Růžový panter a sám moc dobře ví, že soupeř bude nejvíc hrozit na začátku zápasu. „Musím si dávat pozor na první kolo, kde bude hodně nebezpečnej. Když šel nějaký zápas, tak většinou končil v prvních kolech. Snad dva nebo tři zápasy končily později," líčí soupeřovy statistiky. Kozma zůstává králem. Jen ho zklamalo, že zápas neukončil. Monster by potřeboval šest kol.Video : Sport.cz Šampion veltrové váhy si přípravu na další fight zpestřil v populárním irském gymu SBG, kde trénoval pod taktovkou velezkušeného kouče Johna Kavanagha. „Bylo to super. Byl to spíše zemařský a wrestlařský kemp, což se mi na Brita hodí," popisuje Kozma, který na Ostrovech pocítil tvrdost sparingů. Po jednom takovém si dokonce myslel, že má zlomený nos. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA CHAMPION (@david.pinkpanther.kozma) „V postoji mě kolenem trefil do nosu. V první sekundě jsem si myslel, že je zlomenej, hrozně z toho tekla krev, nakonec ale zlomenej nebyl," líčí zdravotní trable. Ty se povedlo včas zažehnat a trénink mohl pokračovat. Po očekávaném duelu kousek od svého rodného města přijde období odpočinku, Kozmovi bude dělat společnost i nezdravé jídlo. „Máme rezervovanou chatu na Šumavě, pojedeme si na týden odpočinout. Budu ležet u krbu a cpát se hroznými věcmi (smích). Cukroví, mekáč, všechna nezdravá jídla. MMA úplně vypustím z hlavy," dodal.