Dával si pořádně načas, v hlavě však chtěl s maximální pečlivostí zvážit pro a proti budoucích měsíců své kariéry. Kincl se nakonec rozhodl pro odvetu s Terminátorem, z jejíž realizace už při prvním pokusu v prosinci loňského roku sešlo. „S čistou hlavou jsem se rozhodl po dovolené. Když jsme se vrátili, tak jsem si napsal plusy a mínusy a rozhodl jsem se pro odvetu. Je to úleva, člověk se může připravovat na konkrétní zápas a není mezi dvěma řekami," líčí šampion střední váhy.

„Jestli z toho Karel zase uteče, tak už nemám žádnou další motivaci mu dávat další šanci. I skalní fanoušci uvidí, že je to čistě nafouklá bublina, která jen povídá před kamerami a není schopna svá slova dokázat činy. Jsem zvědavej, jestli Tipsport vypíše nějaké kurzy na to, jestli Karlos zase uteče," zajímá Kincla.

Stranou tak musel hodit i mimořádný projekt Tipsport Gamechanger, kam byla původně ohlášena i jeho účast, a vítěz si zde přijde v přepočtu až na 7 milionů korun. „Je to risk, ale věřím, že bych toho litoval. Kdybych šel do Gamechangeru a opravdu tomu nedal sto procent šanci, že ta odveta bude. Někde vzadu v hlavě by mi to pořád hrálo," přemýšlí.

Důvody jsou jasné, Kincl chce jednou pro vždy uzavřít spor, který bere jako osobní záležitost. „Celá ta situace je pro mě nepříjemná. Ze strany Karla je okolo toho hodně negace. Občas si to tahám i domu a chci to mít už za sebou. Dám tomu ještě do května čas a pak se to kompletně zavře," líčí třiatřicetiletý rodák z Hradce Králové.

V minulosti bývala zvykem sebevědomá prohlášení právě z úst sedmatřicetiletého Vémoly, který si do rivala nezapomněl několikrát i rýpnout. Teď by to mohlo být mírnější. „Myslím si, že Karel s ohledem na soud, který nás bude čekat, zařadí zpátečku a bude mít zataženou ruční brzdu," myslí si Kincl, kterého Vémola zhruba před měsícem obvinil z udání na policii v souvislosti s chovem exotických zvířat. Státní úředníci pak provedli razii ve Vémolově domě a zajímali se o patřičná povolení. Kincl se proti křivému obvinění následně rozhodl bránit soudní cestou.

Patrik Kincl s pásem šampiona střední váhy organizace Oktagon MMA.

„Karel dostal předžalobní výzvu, k soudu to nemuselo dojet, neomluvil se. Můj právník to bude proto podávat na soud a budeme se soudit," upřesňuje Kincl. Sám si přitom uvědomuje, že se celá situace potáhne dlouhou dobu. „Povleče se to, třeba na dva tři roky. My to samozřejmě vyhrajeme, jako zápas v O2 aréně," říká sebevědomě.

A právě po zmíněném souboji v pražské O2 aréně, ke kterému dojde 20. května na turnaji Oktagon 43, má Kincl v hlavě další plány. „Letos bych určitě chtěl stihnout alespoň tři zápasy. Všiml jsem si, že z Gamechangeru vypadl Brito, i to by byla šance jít do veltru a udělat titul i tam," naznačil možné plány s novým šampionem divize do 77 kilogramů.

Důležitý je ale zdravotní stav poraněné ruky, se kterou už nějakou dobu soupeří. „Ruka se lepší, ještě to není stoprocentní. To byl další důvod, proč jsem raději šel do květnového zápasu. Chci to pořádně doléčit. Trénuji s tím, ale dávám si pozor. Přijde mi, že každý týden je to lepší a lepší," doplnil.