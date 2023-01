Odvetná bitva se přitom měla uskutečnit již 30. prosince loňského kalendářního roku na turnaji Oktagon 38. Necelý měsíc před jejím konáním ale kvůli zánětu v těle zamířil do nemocnice Vémola a rozjel se kolotoč spekulací, zda to ovlivní bitvu na konci roku. A ovlivnilo. Po několika dnech bylo rozhodnuto, že Vémola ze zdravotních důvodů odstoupil ze zápasu a jeden z největších soubojů na tuzemské scéně byl zrušen.

Terminátor i během následujících dnů nadále sváděl boj se zdravotními problémy v pražské Fakultní nemocnici Motol, kde pobýval dva týdny. Zhruba v polovině prosince byl propuštěn domů a myšlenky z nemocničního lůžka se tak pomalu a jistě začaly ubírat zpět směrem do klece.

Účasti na posledním turnaji loňského roku se mezitím zřekl i Patrik Kincl. Šampion střední váhy měl najednou plnou hlavu myšlenek a snažil se najít nejlepší směr své kariéry. Ve hře totiž byla mimo jiné účast v projektu Tipsport Gamechanger, kde vítěz obdrží až 7 milionů korun a první turnaj startuje již 4. března. A kdyby se Kinclovi dařilo, klidně by se působení v projektu protáhlo na celý rok a bitva s Vémolou by tak nebyla možná.

„Jsem stále na rozcestí, kterou cestou se vydat. Pyramida x odveta. Štvou mě ty falešné kecy a rád bych si tuhle kapitolu jednou pro vždy v sobě uzavřel. Ale dojde na to? Nevysrabí to ten sedmilhář zase? V lednu to rozseknu," informoval Kincl své fanoušky v polovině prosince.