Více možností se v tuto chvíli nabízí pro slovenského ranaře Čepa, jenž aktuálně se aktuálně léčí ze zlomeniny kosti v kotníku a utrženého vazu. Podle slov zápasníkova manažera Mariána Jakubíka by návrat do plné přípravy připadal na polovinu listopadu, s organizací Oktagon MMA dokonce už měla proběhnout konzultace termínu turnaje 29. prosince v pražské O2 areně. Slovenský tábor však pro tento galavečer počítá s několika variantami…

Pozornost se například stáčí na dlouho očekávanou bitvu s českým bijcem Matějem Peňázem, k níž mělo v minulosti dojít hned čtyřikrát, a pokaždé byla zrušena vinou zdravotních problémů jednoho z bojovníků. „Chtěli jsme opět vyzvat Matěje Peňáze, což je pro nás priorita. Myslím, že tenhle zápas by tady u nás byl druhý nejsledovanější po odvetě Zápasu století Attily Végha s Karlosem Vémolou,“ přemítá Jakubík, jenž kontaktoval spoluzakladatele organizace Oktagon MMA Ondřeje Novotného ohledně zjištění zdravotního stavu českého bijce, který i nadále laboruje s poraněným loktem.

„Ondřej říkal, že zjistí, v jakém je stavu. Co jsem ale já měl možnost sledovat na sociálních sítích, tak Matěj je stále v plné přípravě a nic nebrání tomu, aby se ten zápas konečně stal,“ uvádí dále Čepův manažer. Pro Peňáze se ale jedná o novou informaci. „Zatím jsem žádnou nabídku na zápas s Vlastem nedostal, slyším to teď poprvé. Ještě včera jsem viděl fotku staredownu Patrika s ním. Samozřejmě to ale budeme řešit a uvidíme, co bude,“ říká Peňáz, který na návrat do klece čeká od konce loňského roku.

Šestadvacetiletý český bijec se stejně jako dlouholetý rival dává zdravotně do kupy. V červenci přitom hrozilo, že by se dlouhou dobu poraněná ruka mohla „při nejhorším“ operovat. „Nakonec nebylo potřeba, jen se řeší jedna boule, co tam zůstala. Ještě dnes jsem byl kvůli tomu na CT, aby se to vyřešilo. Věřím tomu, že už to všechno bude dobré,“ přeje si Peňáz, jenž se v předchozích dnech vrátil z oblíbeného Švédska zpět do České republiky. Jednak kvůli konzultaci zdravotního stavu, rovněž nechce chybět na oslavách narozenin své sestry.

Příprava probíhá, byť zatím ne stoprocentně. „Ruku už zatěžuji a víceméně trénuji. Neříkám tomu příprava na zápas, ale že jsem v tréninku. Mám z toho dobrý pocit. Jen počkám, co mi k tomu řekne pan profesor v Brně, který je jeden z nejlepších specializujících se na horní končetiny. Pokud bude vše v pořádku, tak jako další věc se bude řešit datum možného zápasu,“ nastínil talentovaný fighter všeobecné plány.

A pokud by k bitvě Čepo vs. Peňáz skutečně nedošlo, je tu pro slovenského rivala na 29. prosinec do pražské O2 areny ještě několik možností. „Druhá varianta je Egypťan Sami, se kterým jsme měli zápasit následující týden v Bratislavě. Uvidíme, jak jeho zápas dopadne. Potenciální vítěz je další možnost,“ připouští Jakubík a uvádí ještě jedno lákavé řešení.

„Varianta číslo tři nepochybně je souboj s Patrikem Kinclem. Jen to na rozhodnutí Oktagonu, který z těchto jmenovaných zápasů si bude nejvíc přát. Výzvu na titulový zápas s Patrikem jsme přijali. Když by to šlo i bez toho, aby Vlasto musel jít předtím ještě další zápas, tak jsme 29. prosince připraveni na bitvu o pás. Co ale musíme dodat, že máme obrovský respekt k Patrikovi. Je to nejlepší zápasník ve střední váze, ale i Barcelona s Messim hodněkrát prohrála. Teď to zcela je na Oktagonu, který zápas nám potvrdí,“ říká Jakubík.