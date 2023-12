Úspěch více okomentoval až několik dnů poté. „Nebudu dělat frajera, dost mě to potěšilo. Beru to jako odraz všech těch let ve sportu. Nebylo to zadarmo, brodil jsem se i v slušným bahně a chtěl jsem to i balit, když jsem neviděl žádné světlo na konci tunelu. Podařilo se mi to otočit. A když jsem to zvládl já, tak to ve svém oboru dokáže každý,“ líčí na sociálních sítích.