8. červen 2024 na fotbalovém stadionu Edenu. Dlouho žádána odveta mezi Vémolou a Véghem v předchozích dnech konečně dostalo oficiální zelenou. „Překvapilo mě, že jsem byl poslední, kdo o tom věděl,“ usmívá se Vémola, dle nějž byl finální termín do poslední chvíle záhadou. „Co kdybych byl se ženou někde na dovolené? Ale tak nějak jsem si selským rozumem spočítal, že by to mělo být začátkem června, nebo koncem července. 18. června začíná fotbalové ME v Německu, fanoušky by to v průběhu asi tolik nezajímalo,“ přemítá šampion polotěžké váhy.

Terminátor si tak chce splnit jednu z kariérních výzev. Touží napravit zaváhání z roku 2019, kdy v pražské O2 areně zažil tvrdé KO. Bitva se slovenským velikánem byla tehdy obrovskou událostí. „Už jsem ho jednou porazil, je to pro mě rovnocenný soupeř. Ale to, že jsem ho porazil, nic neznamená. Tehdy se mě ani nedotkl. Nepocítil jsem jeho silnou stránku, kterou všichni známe. Jdu do přípravy tak, jako bych s ním zápas nikdy neměl,“ soustředí se stěžejní okamžik 38letý Végh.

Potvrzeno, odveta mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem bude v červnu v Edenu. Doručím TKO, slibuje TerminátorVideo : Sport.cz

„Zda mě Karlos může překvapit? Jakože může, může… Viděli jsme to teď, bylo to jako když Muhammad Ali začínal boxovat (Vémolovo KO za 7 vteřin proti Langerovi). Je to nevyzpytatelný sport. Karlos je zápasník, který v životě něčeho dosáhl a já si ho vážím jako sportovce i člověka. Má jednu silnou stránku, ale tu má stoprocentní. Každého, koho chytí, tak ho zavraždí, krom Patrika (Kincla). Uvidíme v kleci, zda překvapí,“ povídá tajemně bývalý šampion prestižní organizace Bellator.

Do třaskavého střetu zbývá více než půl roku, napětí bude jistě gradovat. „Nikdy nedělám žádné predikce, že jdu stoprocentně vyhrát, nebo že Karlose zabiju. Tyhle řeči nechám na něm, všichni ho známe. Já tam jdu ukázat to, co nechávám na žíněnce v rámci cesty přípravou. Ať vyhraje ten lepší,“ říká slovenský bojovník. „Doufám, že Attila bude ready, já jsem se tak narodil. Musí teď těch 30 kileček doshazovat a můžeme jít na to,“ naráží Terminátor na soupeřovu tělesnou hmotnost.

„Aktuálně mám 105 kilo. Když jsem vyžraný, tak mám 113, jsem velmi těžký. Mám velká prsa a půllitrový pupek,“ dělá si ze sebe legraci Végh. „Je jak ženská, on takhle lže. 105 mám skoro já. To je jak když se zeptáte ženské, také vám řekne o 20 kilo méně. Attila je to samé. Pokud on má 105 kg, tak ho chci převážit,“ nebojí se další výzvy Vémola.

Na Karlose Vémolu v hledišti vyrukoval Xavier. Je směšnej, že najednou zápas se mnou chce, reagoval TerminátorVideo : Sport.cz

Právě odveta Zápasu století by minimálně pro matadora Vémolu měla znamenat definitivní konec kariéry. Člověk ale nikdy neví. „Kariéru budu ukončovat. Jediné, co by mě mohlo vytáhnout, je nějaký mega zápas, který zatím nevidím. Když Attilu porazím a bude to 1:1, tak kdyby si to chtěl domluvit do třetice na stadionu v Bratislavě, tak by mě to možná z důchodu vytáhlo. Ale to už je otázka na něj,“ nastiňuje první Čech v UFC možné varianty, jak zůstat aktivním bojovníkem.

„Nemůžu mluvit za Karlose, je to hodně nevyzpytatelný člověk. Říká, že končí, ale pak bude zápasit do 80. Co já vím, co má v hlavě. Já jsem takový, že neřeknu, zda skončím. Uvidíme, jaká bude situace a jak se budu cítit. A pokud se budu cítit tak, že chci zápas, tak ho budu mít,“ nezavrhl stejně starý Végh možný poslední zápas své bohaté kariéry.

„Do 80? Když přijdou velké příležitosti, tak je to dost možné. Nemám rád klidný a spokojený život jako má on. Závidím mu, že dokáže sedět a relaxovat, což já nedokážu. Klobouk dolů, že do toho po čtyřech letech jde. Já zápasit dál nechci, potřebuju v sobě ten oheň a chtíč a vidět proč. Potom, co porazím Piráta a Attilu, tak si myslím, že jsem si všechno splnil. Na soupisce Oktagonu není žádná výzva,“ mrzí Vémolu.