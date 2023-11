Na první dobrou se může zdát být bojový styl obou ranařů zřejmý. Pereira dlouhá léta působil v kickboxu (šampion prestižní Glory), jeho doménou jsou tedy postojové dovednosti, s čímž počítá také po zranění navrátivší se Procházka. „Má styl, který nechci říkat, že je jednostranně zaměřený, ale ta jedna strana je opravdu vypilovaná. Pro člověka jako já, který sází na postoj a pohyb, to je opravdová výzva,“ chválí soupeře jednatřicetiletý samuraj.

„Jdou o titul a dá se říct, že jsou to dva nejlepší muži planety v téhle divizi. Pereira je striker. Jiří je taky postojový typ, byť teď pracujeme na grapplingu a wrestlingu. Bude to souboj dvou mlátiček. Pereira trénuje s Gloverem a určitě budou mít na Jiřího plán. Budeme je chtít zastavit a ukončit,“ říká Jaroslav Hovězák, jeden ze čtyř trenérů. Srovnání s Teixeirou, který bude na opačné straně v roli kouče, není dle něj na programu dne. „Je to nový člověk, není to Glover. Pokračování příběhu je nasnadě, ale já to tak neberu. Je to nový případ.“

„Nemyslím si, že zápasové zkušenosti Teixiery budou hrát nějakou roli, protože se nám ten zápas proti němu úplně stoprocentně nepovedl a přípravu na Pereiru jsme rozšířili. Teixeira je ale určitě jméno a pojem. Síla je i v tom, jak jsou spolu spjati,“ uvědomuje si trenér Martin Karaivanov.

Také rodák z Hostěradic dosahuje nejvyšších kvalit právě na nohou, byť v posledním duelu dokázal na zemi uškrtit i natolik zkušeného wrestlera, kterým byl zmíněný veterán Teixeira. „Jsem připraven na cokoliv, přizpůsobím se. S týmem jsme se opravdu připravili na všechny možné varianty. Chci k tomu přistupovat tak, že je to boj. Vlezu tam a chci vidět možnosti. A pokud uvidím někde díru, tak bude hloupé tlouct či bušit, když tam bude jasná cesta. Tím myslím wrestling, zem, postoj či ground and pound. Věřím, že jsem všechny tyto aspekty prohloubil. Pojďme to ukázat,“ říká sebevědomě osm let neporažený bojovník.

V kleci tak změří síly bývalý šampion polotěžké váhy proti někdejším vládci střední divize. Pereira přitom teprve letos přešel do druhé hmotnostně nejtěžší divize, během premiéry dokázal zdolat Poláka Jana Blachowicze na body. „Pereira bude v zápase těžší, nebude to jednoduchý soupeř. Zakousne se a jde. Bude to takový divoký samurajský styl proti lovci. Bude to těžké,“ přikyvuje Karaivanov.

Mnozí očekávají stejně divokou bitvu, jako v minulém roce proti Teixeirovi, kdy český bojovník dokázal zvítězit pouhých 28 vteřin před koncem pátého kola. Nebo bude nyní vše jinak? „Jiřího zápasy jsou extrémně atraktivní i tím, že má neortodoxní styl a velmi těžko se předvídá, co se bude dít. V kombinaci s extrémně nebezpečným soupeřem, jako je Pereira, si myslím, že nás čeká velmi zábavný zápas,“ usmívá se nový kouč Jan Stach, jenž se zaměřuje na práci na zemi.