„Nechtěl jsem to udělat tímhle způsobem, chtěl jsem se k tomu přiznat ve chvíli, kdy bych sám cítil, že jsem na to připravený," napsal Molina, který byl k veřejnému coming outu donucen nátlakem médií a dalších osob. „Snažil jsem se celý svůj soukromý život držet před sociálními sítěmi," pokračoval a rýpl si i směrem k osobě, která video zveřejnila. „Doufám, že to tomu strašně narušenému člověku aspoň stálo za to."